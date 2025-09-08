Denizli Merkezefendi'de Otomobilin Çarptığı Yaya Öldü

Kaza Detayları

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, yolun karşısına geçmeye çalışırken bir yaya hayatını kaybetti.

A.İ.G. (67) idaresindeki 20 AJB 180 plakalı otomobil, Zafer Mahallesi Menderes Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Figen Altuntaş (45)'a çarptı.

Müdahale ve Sonrası

Kaza ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Altuntaş'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

Görgü tanıklarının ifadesine göre Altuntaş, bulvardan yolun karşısına geçmeden önce yan yolda belediye otobüsünden inmişti.

Otomobilin sürücüsü ise polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

