Denizli Merkezli Suç Operasyonunda 31 Tutuklama Gerçekleşti

Denizli Merkezli Organize Suç Operasyonu

Denizli ilinde gerçekleştirilen büyük bir organize suç operasyonunda, 31 kişi tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaklaşık 8 ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda toplam 74 kişi hakkında yakalama kararı çıkardı.

Gözaltılar ve Tutuklamalar

Operasyonda gözaltına alınan 66 zanlıdan 31'i tutuklanırken, 30 kişi ifadesinin ardından serbest bırakıldı. 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamalarına göre, Denizli ile birlikte Aydın, İzmir, Adana, Mersin, Afyonkarahisar ve Muğla'da eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi.

Kurtarılan Kurbanlar ve Dolandırıcılık İddiası

Zanlıların, internet üzerindeki sahte ilanlar aracılığıyla 155 kişiden yaklaşık 20 milyon lira kapora aldığı öne sürüldü. Ayrıca, örgüt üyelerinin talimatlara uymamakta direnen diğer üyelerini kaçırarak darbedip kayıt altına aldığı biliniyor.

Devam Eden Çalışmalar

Yetkililer, operasyonla bağlantılı 8 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü bildirdi.