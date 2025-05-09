Denizli’nin Geleneksel Sudan Koyun Geçirme Yarışması Kuraklık Nedeniyle Temmuza Alındı

Kuraklık Nedeniyle Tarih Değişikliği

Denizli'nin Çal ilçesinde her yıl düzenlenen ve UNESCO’nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan 852 yıllık "Sudan Koyun Geçirme" yarışması, bu yıl kuraklık nedeniyle Temmuz ayının sonunda gerçekleştirilecek.

Büyük Menderes Nehri'nde Susuzluk Tehdidi

Çal Belediye Başkanı Ahmet Hakan, yaptığı yazılı açıklamada, daha önce Ağustos ayında yapılan yarışmanın, Büyük Menderes Nehri'ndeki su sıkıntısı nedeniyle erkene alındığını ifade etti. Geçtiğimiz yıl, nehir yatağına toprak set çekip tankerlerle su taşıyarak etkinliği düzenlediklerini hatırlatan Hakan, bu yıl etkinliğin 26-27 Temmuz tarihleri arasında Aşağıseyit halkının ve çobanların isteğiyle gerçekleştirileceğini duyurdu.

Etkinliğin Geleceği İçin Mücadele

Aşağıseyit Muhtarı Safet Oğuz, nehirdeki su seviyesinin düşmesinin vahşi sulama nedeniyle gerçekleştiğini ve önceki yıllarda etkinliği taşıma su ile düzenlediklerini dile getirdi. Oğuz, tüm olumsuz koşullara rağmen bu değerli geleneği yaşatmak için mücadele ettiklerini belirterek, Devlet Su İşleri (DSİ)'nden bu konuda destek beklediklerini ifade etti.

UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan Denizli'nin Çal ilçesindeki 852 yıllık "Sudan Koyun Geçirme" yarışması, bu yıl kuraklık nedeniyle temmuz ayının sonunda gerçekleştirilecek. Bu kapsamda mahalle muhtarları ve belediye yetkilileri bir araya gelerek toplantı yaptı.