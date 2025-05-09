DOLAR
38,74 -0,29%
EURO
43,64 -0,38%
ALTIN
4.158,03 -1,35%
BITCOIN
3.991.005,99 -0,34%

Denizli’nin Geleneksel Sudan Koyun Geçirme Yarışması Kuraklık Nedeniyle Temmuza Alındı

Denizli'nin UNESCO listesinde yer alan Sudan Koyun Geçirme Yarışması, kuraklık nedeniyle Temmuz ayına ertelendi.

Yayın Tarihi: 09.05.2025 16:27
Güncelleme Tarihi: 09.05.2025 16:27
Denizli’nin Geleneksel Sudan Koyun Geçirme Yarışması Kuraklık Nedeniyle Temmuza Alındı

Kuraklık Nedeniyle Tarih Değişikliği

Denizli'nin Çal ilçesinde her yıl düzenlenen ve UNESCO’nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan 852 yıllık "Sudan Koyun Geçirme" yarışması, bu yıl kuraklık nedeniyle Temmuz ayının sonunda gerçekleştirilecek.

Büyük Menderes Nehri'nde Susuzluk Tehdidi

Çal Belediye Başkanı Ahmet Hakan, yaptığı yazılı açıklamada, daha önce Ağustos ayında yapılan yarışmanın, Büyük Menderes Nehri'ndeki su sıkıntısı nedeniyle erkene alındığını ifade etti. Geçtiğimiz yıl, nehir yatağına toprak set çekip tankerlerle su taşıyarak etkinliği düzenlediklerini hatırlatan Hakan, bu yıl etkinliğin 26-27 Temmuz tarihleri arasında Aşağıseyit halkının ve çobanların isteğiyle gerçekleştirileceğini duyurdu.

Etkinliğin Geleceği İçin Mücadele

Aşağıseyit Muhtarı Safet Oğuz, nehirdeki su seviyesinin düşmesinin vahşi sulama nedeniyle gerçekleştiğini ve önceki yıllarda etkinliği taşıma su ile düzenlediklerini dile getirdi. Oğuz, tüm olumsuz koşullara rağmen bu değerli geleneği yaşatmak için mücadele ettiklerini belirterek, Devlet Su İşleri (DSİ)'nden bu konuda destek beklediklerini ifade etti.

UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan Denizli'nin Çal ilçesindeki 852...

UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan Denizli'nin Çal ilçesindeki 852 yıllık "Sudan Koyun Geçirme" yarışması, bu yıl kuraklık nedeniyle temmuz ayının sonunda gerçekleştirilecek. Bu kapsamda mahalle muhtarları ve belediye yetkilileri bir araya gelerek toplantı yaptı.

İLGİLİ HABERLER

Amasya'da Çocuklara Ücretsiz Yüzme Kursu!

İzmir’den Et İndirim Projesi: Piyasaları Sarsacak Fiyatlar

VGM'den Mülakatsız Alım Müjdesi: KPSS ile 78 Kişi Alınacak

Konya'da Öğrencilere Aylık 4.500 TL Kazanç Fırsatı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Zanlı Gözaltında
2
Kocaeli'de Motosiklet- Beton Mikseri Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
3
Adana'da 'Orman Benim' Kampanyası Düzenlendi
4
Bodrum'da Orman Yangınlarına Karşı Hava ve Karadan Denetim Artırıldı
5
Uluslararası Hava Yolu Şirketleri Türkiye'de Diyarbakır'ı Tanıttı
6
Karabük Üniversitesi KAPGEM ile Kamu Politikalarına Bilimsel Katkı Sağlıyor
7
İzmir'de Eski Kız Arkadaşını Öldüren Sanık Yargılanıyor: Tehdit ve Hakaret İddiası

VGM'den Mülakatsız Alım Müjdesi: KPSS ile 78 Kişi Alınacak

Dev Kamu Alımlarıyla 44.000 TL Maaş Fırsatı!

Amasya'da Çocuklara Ücretsiz Yüzme Kursu!

Aydın'da Doğalgaz Desteği: Yollar Ücretsiz Tamir Edilecek

Afyonkarahisar Valiliği'nden Düğün Hazırlığına Büyük Destek: Yüzde 20 İndirim!

Konya'da Öğrencilere Aylık 4.500 TL Kazanç Fırsatı

2025'te Kiralık Evde Emlakçı Komisyonu Kaldırılıyor

Bilecik'te Dar Gelirliye Dev Destek: Kent Lokantası Fiyatları Belli Oldu

İstanbul'dan Tüm İllere 13 Mayıs Uyarısı: Soğuk Hava Dalgası Geliyor

Diyarbakır'da Ulaşım Ücretlerine Yüzde 25 Zam Kararı

İzmir’den Et İndirim Projesi: Piyasaları Sarsacak Fiyatlar

Eskişehir'den Yaz Boyu Ücretsiz Spor Desteği