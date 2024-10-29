Denizli Orman Yangını Kontrol Altında

Denizli'deki Orman Yangını Üzerine Gelişmeler

Orman Genel Müdürlüğü, Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde 24 Ekim tarihinde başlayan orman yangınının büyük ölçüde kontrol altına alındığını duyurdu.

Orman Genel Müdürlüğü Açıklaması

Genel Müdürlüğün sosyal medya platformlarından yaptığı paylaşımda, Yeşil Vatan için canla başla çalışmaların sürdüğüne vurgu yapıldı. Açıklamada, “Denizli'de devam eden yangını büyük ölçüde kontrol altına aldık. Çalışmalarımızda sona yaklaşıyor ve çok yakında bu yangının tamamen kontrol altına alındığını müjdelemek için mücadele ediyoruz.” ifadelerine yer verildi.

Teşekkür Mesajı

Açıklamada, bu zorlu süreçte gece gündüz demeden çalışan kahraman itfaiyecilere, destek veren kurumlara, sivil toplum kuruluşlarına, gönüllülere ve vatandaşlara minnettar olunduğu belirtildi.

Yangının Çıkış Nedeni

Başkarcı Dağı'ndaki zirve bölgesinde, 24 Ekim'deki yangının henüz belirlenemeyen bir nedenden kaynaklandığı öğrenildi. Yangına havadan ve karadan müdahale sürdürüldü.