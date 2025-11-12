Denizli OSB'den 11 Kasım'da Yüzlerce Fidan

Denizli OSB, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde düzenlediği fidan dikim etkinliğiyle OSB alanına yüzlerce fidan dikerek yeşil sanayi vizyonunu güçlendirdi.

Yayın Tarihi: 12.11.2025 09:17
Güncelleme Tarihi: 12.11.2025 09:17
Denizli OSB'den 11 Kasım'da Yüzlerce Fidan

Denizli Organize Sanayi Bölgesi'nden doğaya ve geleceğe yatırım

Denizli Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında çevreye duyarlı sanayi anlayışını yansıtan anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi. Etkinlik, sürdürülebilirlik ve yeşil sanayi bilincini pekiştirmeyi hedefledi.

Etkinlikte, Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Derya Baltalı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Selim Yaymanoğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Çalışkan ve İsmail Aslan ile Bölge Müdürlüğü personeli yer aldı. Katılımcılar birlikte fidan dikerek doğaya katkıda bulundu.

OSB alanı içindeki oluşturulan yeşil alanlara yüzlerce fidan dikildi. Bu adımın amacı, yalnızca ağaç sayısını artırmak değil; aynı zamanda sürdürülebilir çevre ve yeşil sanayi bilincinin güçlendirilmesiydi.

"Sürdürülebilir sanayi, yeşeren bir gelecek demektir"

Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Derya Baltalı, etkinliğe ilişkin yaptığı değerlendirmede çevreye duyarlı üretim anlayışının sosyal sorumluluk projelerinde de öncelik taşıdığını vurguladı. Baltalı, "Sürdürülebilir sanayi, yeşeren bir gelecek demektir. Denizli OSB Yönetim Kurulumuz ve ekip arkadaşlarımızla birlikte sürdürülebilir bir çevre ve yeşil sanayi vizyonuyla çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz." dedi.

DENİZLİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜDÜRLÜĞÜ, 11 KASIM MİLLİ AĞAÇLANDIRMA GÜNÜ KAPSAMINDA ÇEVREYE...

DENİZLİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜDÜRLÜĞÜ, 11 KASIM MİLLİ AĞAÇLANDIRMA GÜNÜ KAPSAMINDA ÇEVREYE DUYARLI SANAYİ ANLAYIŞINI YANSITAN ANLAMLI BİR ETKİNLİK GERÇEKLEŞTİRDİ.

DENİZLİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜDÜRLÜĞÜ, 11 KASIM MİLLİ AĞAÇLANDIRMA GÜNÜ KAPSAMINDA ÇEVREYE...

İLGİLİ HABERLER

Kademeli Emeklilik Beklentisi: Son Durum ve Yeni Gelişme

12 Kasım 2025 Resmi Gazete: Sağlıkta İki Yönetmelik Değişti

Kenan İmirzalıoğlu'nun A.B.İ Dizisi: Yayın Tarihi, Konu ve Dev Kadro

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Alımı: KPSS 70 ile 10 Kadro, Kadın Kontenjanı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Siirt'te Kayıp Alzheimer Hastası Ramazan Batur İçin Kızıdan Çağrı
2
Dörtyol Keçeli'de Orman Yangını Kısa Sürede Kontrol Altına Alındı
3
ETÜ Kampüsünde 3.000 Fidan Toprakla Buluştu
4
Kocaeli'de Market Tartışması Büyüdü: 'Şeker Dökme' Uyarısı Kasiyeri Darp Ettirdi
5
Atatürk Üniversitesi'nden 11 Kasım Millî Ağaçlandırma Günü'ne Destek — 'Yeşil Vatan Seferberliği'nde Kampüste Fidan Dikimi
6
Güzel Sanatlar Fakültesi Öğrencileri SANKO Sanat Galerisi'ni Ziyaret Etti
7
Restoratif Diş Hekimliği Derneği 26. Uluslararası Kongresi Gaziantep’te

12 Kasım 2025 Resmi Gazete: Sağlıkta İki Yönetmelik Değişti

100 Bin Taşerona Kadro İçin Kritik Torba Yasa: 86 Madde TBMM'de

İslam Memiş'ten Altın Uyarısı: Perşembe ve 3.780 TL'ye Dikkat

TOKİ 2025: Kura Çıkmazsa Başvuru Parası Ne Zaman İade Edilir?

Kademeli Emeklilik Beklentisi: Son Durum ve Yeni Gelişme

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Alımı: KPSS 70 ile 10 Kadro, Kadın Kontenjanı

33. Dönem POMEM Başvuruları Ne Zaman Başlayacak? Polis Akademisi'nde Bekleyiş

İBB Burs Sonuçları 2025: Genç Üniversiteli Desteği Ne Zaman Açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı 2.764 İşçi Kura Tarihi: 12 Kasım 2025 — İŞKUR Canlı Yayın ve Sonuçlar

TOKİ 2025 Genç Başvuru Ekranı Açılıyor: 18-30 Yaş, Anne-Baba Şartı ve Tarihler

Kenan İmirzalıoğlu'nun A.B.İ Dizisi: Yayın Tarihi, Konu ve Dev Kadro

Yeni Asgari Ücret 2026: İlk Senaryo Yüzde 20, 26.500 TL Beklentisi