Denizli OSB'den 11 Kasım'da Yüzlerce Fidan

Denizli Organize Sanayi Bölgesi'nden doğaya ve geleceğe yatırım

Denizli Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında çevreye duyarlı sanayi anlayışını yansıtan anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi. Etkinlik, sürdürülebilirlik ve yeşil sanayi bilincini pekiştirmeyi hedefledi.

Etkinlikte, Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Derya Baltalı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Selim Yaymanoğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Çalışkan ve İsmail Aslan ile Bölge Müdürlüğü personeli yer aldı. Katılımcılar birlikte fidan dikerek doğaya katkıda bulundu.

OSB alanı içindeki oluşturulan yeşil alanlara yüzlerce fidan dikildi. Bu adımın amacı, yalnızca ağaç sayısını artırmak değil; aynı zamanda sürdürülebilir çevre ve yeşil sanayi bilincinin güçlendirilmesiydi.

"Sürdürülebilir sanayi, yeşeren bir gelecek demektir"

Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Derya Baltalı, etkinliğe ilişkin yaptığı değerlendirmede çevreye duyarlı üretim anlayışının sosyal sorumluluk projelerinde de öncelik taşıdığını vurguladı. Baltalı, "Sürdürülebilir sanayi, yeşeren bir gelecek demektir. Denizli OSB Yönetim Kurulumuz ve ekip arkadaşlarımızla birlikte sürdürülebilir bir çevre ve yeşil sanayi vizyonuyla çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz." dedi.

