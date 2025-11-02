Denizli Pamukkale'de Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 4 Yaralı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı; yaralılar Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 02.11.2025 17:55
Güncelleme Tarihi: 02.11.2025 17:55
Denizli Pamukkale'de Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 4 Yaralı

Denizli Pamukkale'de Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 4 Yaralı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde meydana gelen kazada bir otomobil ile bir motosiklet çarpıştı, kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza Ayrıntıları

Olay, Acıpayam Bulvarı'nda gerçekleşti. M.Ö. idaresindeki 20 EN 986 plakalı otomobil, trafik ışıklarından U dönüşü yaptığı sırada, A.Ç. yönetimindeki 16 ALE 119 plakalı motosikletle çarpıştı.

Müdahale ve Yaralılar

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada motosiklet sürücüsü A.Ç. ve arkasında bulunan S.N.B. ile otomobilde bulunan iki kişi yaralandı.

Tüm yaralılar ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı....

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı....

İLGİLİ HABERLER

31 Ekim 2025 Cuma: Halloween bugün mü? Cadılar Bayramı coşkusu başladı

Deli Dana Alarmı: Bolu'da vCJD Pozitif Vaka — Ankara'dan Sonra İkinci Teşhis

Ehliyet Yenilemede Son Çağrı: Süre Uzatıldı mı? 15 TL Yerine 7.437 TL Riski

TES Resmileşti: 2026'da Maaşlardan %3 Zorunlu Kesinti Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bolu'da traktör ile kamyonetin çarpışması: 5 kişi yaralandı
2
Düzce Gölyaka'da Trafik Kazası: 7 Kişi Yaralandı
3
Sındırgı'da Tarihi Şerif Paşa ve Yakupbey Camileri Restorasyona Alındı
4
Çorum'da Safran Hasat Şenliği: Bizim Ora Kadın Girişimi Öne Çıktı
5
Bakan Ersoy, Büyük Mısır Müzesi Açılışına Katıldı
6
Sındırgı'da Ağır Hasarlı Binaların Kontrollü Yıkımı Sürüyor
7
Erzincan'da İki Otomobil Çarpıştı: 1'i Çocuk 5 Yaralı

TES Resmileşti: 2026'da Maaşlardan %3 Zorunlu Kesinti Başlıyor

EPDK Açıkladı: 2026'da Elektrik Faturalarında Devlet Desteği — 4 bin kWh Limiti

Emeklilik Borçlanmasında 200 Bin TL Fırsat: Prime Tavan ve Oranlar Değişiyor

TOKİ 500 Bin Konut: Başvuru Ücreti 5 Bin TL ve Takvim

Kış Lastiği Zorunluluğu Öne Çekildi: 15 Kasım 2025'te Başlıyor

VGM Burs Sonuçları 2025-2026 Ne Zaman Açıklanacak?

31 Ekim 2025 Cuma: Halloween bugün mü? Cadılar Bayramı coşkusu başladı

Emlak Vergisi 2. Taksit Başlıyor: Son Ödeme Tarihi ve Ödeme Rehberi

Deli Dana Alarmı: Bolu'da vCJD Pozitif Vaka — Ankara'dan Sonra İkinci Teşhis

TCMB, Papara'nın Faaliyet İznini İptal Etti — Milyonları Etkileyen Karar

Ehliyet Yenilemede Son Çağrı: Süre Uzatıldı mı? 15 TL Yerine 7.437 TL Riski

Eşref Rüya'da Kriz: Çağatay Ulusoy Ayrılığı ve Final İddiaları