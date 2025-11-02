Denizli Pamukkale'de Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 4 Yaralı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde meydana gelen kazada bir otomobil ile bir motosiklet çarpıştı, kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza Ayrıntıları

Olay, Acıpayam Bulvarı'nda gerçekleşti. M.Ö. idaresindeki 20 EN 986 plakalı otomobil, trafik ışıklarından U dönüşü yaptığı sırada, A.Ç. yönetimindeki 16 ALE 119 plakalı motosikletle çarpıştı.

Müdahale ve Yaralılar

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada motosiklet sürücüsü A.Ç. ve arkasında bulunan S.N.B. ile otomobilde bulunan iki kişi yaralandı.

Tüm yaralılar ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.

