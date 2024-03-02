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Denizli’de Sosyal Medyada 107 Kişiyi Dolandıran Şebeke Çökertildi: 7 Tutuklama

Denizli’de sosyal medyada sahte hesaplarla ürün satışı yaparak 107 kişiyi 348 bin 700 lira dolandıran 7 kişi tutuklandı. Şüpheliler, ürünleri almak isteyen vatandaşlardan paralarını aldıktan sonra irtibatı kesiyorlardı.

Yayın Tarihi: 02.03.2024 11:56
Güncelleme Tarihi: 02.03.2024 11:56
Denizli’de Sosyal Medyada 107 Kişiyi Dolandıran Şebeke Çökertildi: 7 Tutuklama

Denizli'de Sosyal Medya Dolandırıcılarına Operasyon: 7 Tutuklama

Denizli'de sosyal medyada sahte hesaplarla ürün satışı yaparak 107 kişiyi dolandırdıkları iddia edilen 7 kişi yakalandı ve tutuklandı.

Sahte Hesaplarla Ürün Satışı Vaadi

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyadan ürün satın almak isteyen vatandaşların dolandırıldığı ihbarları üzerine harekete geçti. Yürütülen soruşturmada, şüphelilerin sosyal medyada sahte hesaplar açtıkları, elektrikli bisiklet, araç yıkama makinası, ilaçlama makinesi gibi çeşitli ürünlerin satışını yaptıklarını ilan ettikleri, ürünleri almak isteyen kişilerle sosyal medya mesajlaşma uygulamaları veya tek kullanımlık telefon numaraları aracılığıyla iletişime geçtikleri ortaya çıktı.

Ürün Gönderilmedi, Hesaplar Kapatıldı

Şüphelilerin, ürünleri almak isteyen vatandaşlardan paralarını banka hesaplarına göndermelerini istedikleri, paraları aldıktan sonra ise ürünleri göndermedikleri, telefon ve sosyal medya hesaplarını kapattıkları belirlendi. Şüphelilerin bu yöntemle 102 ayrı olayda 107 kişiyi toplam 348 bin 700 lira dolandırdıkları tespit edildi.

9 Şüpheliden 7'si Tutuklandı

Olayla ilgili düzenlenen operasyonda, 9 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 7'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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