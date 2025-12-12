DOLAR
Denizlili Gazeteci Sema Zoylan’ın Babası Ali Zoylan Uğurlandı

Denizlili gazeteci Sema Zoylan’ın babası Ali Zoylan, kalp krizi sonucu vefat etti; Denizli Asri Mezarlık’taki törenin ardından Kayıhan Mezarlığı'na defnedildi.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 18:33
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 18:33
Denizlili Gazeteci Sema Zoylan'ın Babası Ali Zoylan Uğurlandı

Denizlili Gazeteci Sema Zoylan’ın Babası Ali Zoylan Uğurlandı

Denizlili gazeteci Sema Zoylan’ın babası Ali Zoylan, tedavi gördüğü hastanede geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Ailesi ve yakınlarının derin üzüntü yaşadığı haber, kentte geniş yankı buldu.

Cenaze Töreni ve Defin

Merhum Ali Zoylan için Denizli Asri Mezarlık’ta düzenlenen cenaze töreninde öğle namazını takiben cenaze namazı kılındı. Törenin ardından Zoylan, dualarla ve yakınlarının gözyaşları arasında Kayıhan Mezarlığına defnedildi.

Katılımcılar ve Taziye

Cenaze törenine Denizli Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Cenk Öztürk, Denizli Gazeteciler Cemiyeti (DGC) Başkanı Osman Nuri Boyacı, meslektaşlar, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Gazeteci Sema Zoylan, törende taziye dileklerini kabul etti.

Merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı ve sabır dileriz.

