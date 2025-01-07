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Depozito Saha Yönetim Sistemi Protokolü İmzalandı: Türk Ekonomisine Yeni Bir Dönüşüm

Depozito Saha Yönetim Sistemi imzalanan protokol ile hayata geçirildi. Bu sistem, ham madde temininde dış bağımlılığı azaltmayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 07.01.2025 17:32
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 17:32
Depozito Saha Yönetim Sistemi Protokolü İmzalandı: Türk Ekonomisine Yeni Bir Dönüşüm

Depozito Saha Yönetim Sistemi Kuruluyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Depozito Saha Yönetim Sistemi'nin (DSYS) kurulumuna ilişkin önemli bir adım attıklarını duyurdu. TOBB bünyesinde gerçekleştirilen imza töreninde, bu sistemin Türkiye'nin döngüsel ekonomi hedeflerine büyük katkı sağlayacağına vurgu yaptı.

Hedef Dışa Bağımlılığı Azaltmak

Bakan Kurum, Türkiye'de her yıl üretilen yaklaşık 30-35 milyon ton katı atık olduğunu belirterek, bu miktarın %20-25'inin içecek ambalajlarından oluştuğunu dile getirdi. Hem içecek ambalajlarının hem de diğer atıkların doğru yönetimini sağlamak için Türkiye Çevre Ajansı'nın kurulduğunu ifade etti.

Kurum, “Bu sistemle, hem ham madde temininde dışa bağımlılığımız azalacak, hem de dış ticaretimiz çok daha güçlü ve rekabetçi olacak.” dedi.

Ulusal Depozito Sistemi’ne Geçiş

DSYS'nin, Sıfır Atık Projesi çerçevesinde önemli bir adım olduğunu belirten Bakan Kurum, depozito işaretli ambalajlarla piyasaya sürülen ürünlerin sayısının 20 milyar'ı geçtiğini açıkladı. Proje, Türkiye Çevre Ajansı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Türkiye Esnaf Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) işbirliğiyle kurulacak.

İşbirliği ve Gelecek Hedefleri

Kurum, bu protokolün önemli bir dönüm noktası olduğunu vurgulayarak, “Bu depozito sisteminin temellerini atmış olacağız. Ülkemizde geri kazanım kültürü ile gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakma hedefimizi destekleyeceğiz.” şeklinde konuştu.

Yıl sonunda, Türkiye genelinde her il ve ilçede makine ve altyapı kurulumlarının tamamlanacağını belirten Kurum, 2025 yılı itibarıyla 85 milyon vatandaşın bu sistemden faydalanacağını ifade etti.

Sıfır Atık ve Ekonomik Kazanımlar

Bu yeni sistemin, içecek ambalajlarının iade edilmesi durumunda vatandaşlara teşvik sağlayacağını ve çevre kirliliğini azaltacağını dile getiren Bakan Kurum, “Sıfır atık konusunda ciddi bir alışkanlık kazandıracak.” dedi. Ayrıca, 2053 yılı için belirlenen net sıfır emisyon hedeflerine de katkı sağlayacağına inandığını belirtti.

Başkan Pirinççi’den Açıklamalar

Türkiye Çevre Ajansı Başkanı Ferhat Pirinççi, bu sistemin hayata geçirilmesinin ülkenin kaynaklarını korumak için büyük fırsat sunduğunu ifade etti. “Geri kazanım miktarındaki gelir artacak ve döngüsel ekonomide kaynak üretimi maliyetler en aza indirilecektir.” dedi.

Protokol İmzalandı

Konuşmaların ardından, DSYS'ye dair işbirliği protokolü imzalandı. Protokol sonrası ambalajların toplanması ve geri kazanılması gibi operatif süreçlerin yönetimi tek çatı altında sunulacak. Ayrıca, iade edilen her ambalaj için vatandaşlara belirli bir teşvik bedeli ödenecek.

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Depozito Saha Yönetim Sistemi Protokolü İmzalandı: Türk Ekonomisine Yeni Bir Dönüşüm

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