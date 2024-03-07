Deprem Bölgesi Seçime Hazır: YSK Başkanı Yener Açıkladı

YSK Başkanı: Deprem Bölgesi Yerel Seçimlere Hazır

31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimlere 24 gün kala, Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin etkilediği 11 ilde Yüksek Seçim Kurulu (YSK) hazırlıklarını sürdürüyor. YSK Başkanı Ahmet Yener, Diyarbakır'da yaptığı açıklamada, "Deprem bölgesinin yerel seçimlere hazır olduğunu yerinde gözlemledik. Okullarımız ve konteynerlerimiz seçime hazır haldedir" ifadelerini kullandı. Başkan Yener, ayrıca teknik sıkıntıların giderildiğini ve personele yönelik eksikliklerin tamamlandığını belirtti.

YSK Başkanı Ahmet Yener, Diyarbakır'da gerçekleştirdiği incelemelerin ardından yaptığı açıklamada, deprem bölgesindeki hazırlıkların tamamlandığını ve yerel seçime hazır olduklarını vurguladı. Başkan Yener, seçim hakimleri ve kurullarının göreve hazır olduğunu belirterek, destek veren kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.