Deprem Bölgesi Teslimleri: Bakan Kurum '350 Bin Konut Tamam'

Bakan Kurum: Deprem Bölgesinde 350 Bin Konut Tamamlandığını Açıkladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesinde teslim edilen konutların son durumuna ilişkin verileri paylaştı. Bakan Kurum, sosyal medyada paylaştığı haritalı infografikle "Asrın İnşası’nda 350 bin konut tamam. 11 ilimizde mutlu sona çok az kaldı. İşte deprem bölgesindeki son durum" ifadelerini kullandı.

Asrın İnşası seferberliği nasıl ilerliyor?

Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7,7 ve Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından başlatılan seferberlik, 6 Şubat 2023’te başlayan çalışmalardan bu yana hızla devam ediyor. Çalışmalar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde; TOKİ, Emlak Konut GYO, İLBANK ve Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ile 11 ilde, 174 alandaki 3.481 şantiyede, 200 bin mimar, mühendis ve işçi tarafından yürütülüyor.

Büyük şantiyeler uydu kentlere dönüşüyor

Depremde en fazla hasar gören iller, Türkiye’nin en büyük şantiyeleriyle yeniden inşa ediliyor. TOKİ, Malatya İkizce Mahallesi’nde 5.730.000 m² alanda 27.628 konut ve 661 iş yeri olmak üzere toplam 28.289 bağımsız bölümü tamamlıyor. Emlak Konut GYO, Adıyaman İndere’de 5.000.000 m² (yaklaşık 700 futbol sahası) alanda 16.467 konut ve 355 iş yeri olmak üzere toplam 16.822 bağımsız bölüm için teslimata hazırlanıyor. TOKİ ayrıca Antakya Dikmece Mahallesi’nde 4.952.000 m² alanda 14.489 konut inşasını tamamlıyor. Bu dev projeler, bölgeye örnek uydu kentler ve modern yerleşimler kazandırıyor.

Son teslimatlar ve yıl sonu hedefi

Cumartesi günü Adıyaman’da gerçekleştirilen "Memleket Aşkıyla 350 Bin Yuva Tamam" temalı törende, 36.884 konut, 3.282 iş yeri ve 5.176 köy evi olmak üzere toplam 45.342 bağımsız bölüm daha teslim edildi. Yeni teslimatlarla birlikte bölge genelindeki rakamlar 286.708 konut, 12.189 iş yeri ve 51.281 köy evi olmak üzere toplam 350.178 bağımsız bölüme yükseldi. Yıl sonuna kadar bu rakamların 358.859 konut, 31.307 iş yeri ve 62.817 köy evi olmak üzere toplam 452.983 bağımsız bölüme ulaşması hedefleniyor.

Şehir merkezleri ve tarihi alanlarda restorasyon

Bakanlık koordinasyonunda, Hatay, Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman gibi ağır yıkım yaşayan şehirlerin tarihi çarşı ve meydanları yeniden inşa ediliyor. Depremde zarar gören Habib-i Neccar Camii, Adıyaman Ulu Camii ve Malatya Söğütlü Camii gibi simge yapılar, meydan projeleri kapsamında ihya ediliyor. Hatay’da Tarihi Uzun Çarşı, Atatürk Caddesi, Kemalpaşa Caddesi ve Kurtuluş Caddesi; Malatya’da Bakıcılar Çarşısı, Kuyumcular Çarşısı ve Şire Pazarı; Kahramanmaraş’ta Tarihi Kapalı Çarşı ve Demirciler Çarşısı yeniden ayağa kaldırılıyor. Adıyaman ise Ulu Camii çevresi ve kent merkeziyle simge projeler kazanıyor.

Kırsalda modern köy evleri ve ilk kırsal uydu kent

Yapı İşleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda köylerde yaşayanlara yönelik modern ve sağlam köy evleri inşa ediliyor. Bugüne kadar bölge genelinde 51.281 köy evi teslim edildi; 2025 sonuna kadar bu sayının 62.817'ye çıkması planlanıyor. Hatay’da, kumlu ilçesinde deprem sonrası kurulan ve tamamlanma aşamasında olan projeyle Cumhuriyet Mahallesi'nde 777 köy evi inşa edilerek Türkiye’nin ilk kırsal uydu kentlerinden biri oluşturuldu.

Altyapıda kapsamlı yenileme

Deprem bölgesinde toplam 11.000 kilometre uzunluğunda altyapı çalışması yürütülüyor. Atıksu, yağmur suyu ve içme suyu hatları yenileniyor. Hatay Defne’de İLBANK, Emlak Konut GYO ve Hatay Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle kurulacak ileri biyolojik arıtma tesisi için çalışılıyor. Defne’den Antakya merkez ve Samandağ’ı kapsayan hat boyunca 11,2 kilometre uzunluğunda ve 5,6 metre çapında Türkiye’nin en büyük atık su tünelinin inşası devam ediyor. 180.000 m³ kapasiteli ileri biyolojik arıtma tesisinin tamamlanmasıyla Hatay’ın kanalizasyon sorunu çözülmesi ve Asi Nehri kirliliğinin azaltılması hedefleniyor.

İl il konut ve iş yeri teslimatları

Adana: 10.978 konut ve 403 köy evi olmak üzere toplam 11.381 bağımsız bölüm teslim edildi. Yıl sonuna kadar toplam 12.522 teslim edilecek.

Adıyaman: 29.966 konut, 1.837 iş yeri ve 6.730 köy evi olmak üzere toplam 38.533 teslim edildi. Yıl sonuna kadar toplam 43.573 tamamlanacak.

Diyarbakır: 15.708 konut ve 611 köy evi olmak üzere toplam 16.319 teslim edildi. Yıl sonuna kadar toplam 17.577 tamamlanacak.

Elazığ: 10.934 konut ve 1.392 köy evi olmak üzere toplam 12.326 teslim edildi. Yıl sonuna kadar toplam 13.142 tamamlanacak.

Gaziantep: 24.389 konut, 1.123 iş yeri ve 3.921 köy evi olmak üzere toplam 29.433 teslim edildi. Yıl sonuna kadar toplam 29.500 tamamlanacak.

Hatay: 85.259 konut, 2.899 iş yeri ve 9.916 köy evi olmak üzere toplam 98.074 teslim edildi. Yıl sonuna kadar toplam 153.248 tamamlanması hedefleniyor.

Kahramanmaraş: 36.017 konut, 2.226 iş yeri ve 13.632 köy evi olmak üzere toplam 51.875 inşa edildi. Yıl sonuna kadar toplam 74.187 hedefleniyor.

Kilis: 1.713 konut, 4 iş yeri ve 544 köy evi olmak üzere toplam 2.261 teslim edildi. Yıl sonuna kadar toplam 2.861 tamamlanacak.

Malatya: 53.927 konut, 3.960 iş yeri ve 10.406 köy evi olmak üzere toplam 68.293 teslim edildi. Yıl sonuna kadar toplam 79.420 tamamlanacak.

Osmaniye: 7.465 konut, 130 iş yeri ve 1.605 köy evi olmak üzere toplam 9.200 teslim edildi. Yıl sonuna kadar toplam 12.218 tamamlanacak.

Şanlıurfa: 10.117 konut, 10 iş yeri ve 1.969 köy evi olmak üzere toplam 12.096 teslim edildi. Yıl sonuna kadar toplam 14.735 tamamlanacak.

Bingöl: 62 konutun yapımı tamamlandı.

Kayseri: 9 konut ve 55 köy evi olmak üzere toplam 64 ev tamamlandı.

Sivas: 164 konut tamamlandı.

Tunceli: 97 köy evi tamamlandı.

Not: Veriler Bakan Murat Kurum tarafından paylaşılan açıklama ve infografik esas alınarak aktarılmıştır.

