Deprem Bölgesinde İmalat Sanayisi Yeniden Doğuyor: 320 Milyar Lira Yatırım Bekleniyor

Üretim ve İhracat Üssü Olma Yolunda Büyüme

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının raporuna göre, Mart 2023’te dibi gören deprem bölgesinin imalat sanayisi, devlet destekleri ve bölge halkının azmiyle yeniden ayağa kalkıyor. Kapasite kullanım oranı, Türkiye ortalamalarının üzerine çıkarak yeni teşvik belgeleri ve yatırımlarla dikkate değer bir dönüşüm yaşıyor.

Yeni Yatırımlar ve İstihdam Beklentileri

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, Kahramanmaraş ve Hatay Depremleri Yeniden İmar ve Gelişme Raporu’na göre, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa bölgeleri için birçok yeni proje hayata geçirildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 2024 yılının Şubat-Aralık döneminde deprem bölgesindeki imalat sanayisi yatırımları için 3.074 destek belgesi düzenledi. Bu yatırımların toplam tutarı ise 320,7 milyar lira seviyesine ulaşarak, 108.196 kişi için yeni istihdam olanakları oluşturulması hedefleniyor.

Gaziantep Liderliğinde Yatırım Dalgası

Bu yatırımlar arasında en yüksek miktar 98 milyar 88 milyon lira ile Gaziantep’e yönlendirilmiş olup, toplam 541 teşvik belgesi verilmiştir. Gaziantep’teki yatırımlar, 11.401 kişiye iş imkanı sağlayacak.

Hatay, 76 milyar 61 milyon lira ile ikinci sırada yer alırken, Kahramanmaraş, 51 milyar 104 milyon lira ile üçüncülüğü elinde bulunduruyor. Adana ise 29 milyar 733 milyon lira yatırım alarak dikkat çekiyor.

Bölgedeki Gelişmeler ve Destek Mekanizmaları

Diyarbakır, en fazla teşvik belgesi (642) ile öne çıkarken, sabit yatırımların toplamı 22 milyar 874 milyon lira olarak kaydedildi. Kilis ve Osmaniye ise en az miktarda teşvik belgesi alarak 8 milyar 88 milyon lira ve 10 milyar 333 milyon lira yatırımla sıralamada yer alıyor.

Türkiye'de ihracatın yaklaşık %95'ini imalat sanayisi oluşturduğundan, deprem bölgesinin toplam ihracatı, geçen yıl %5,6 artışla 19,2 milyar dolara ulaştı. Adana, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Diyarbakır ve Kilis, bu dönemde ihracat artışı yaşayan şehirler oldu.

KOBİ'lere Destek ve İstihdam Artışı

Deprem sonrası KOBİ’lerin yeniden canlanması adına, TÜBİTAK ve KOSGEB gibi kurumlar tarafından çeşitli destekler sağlandı. 20 milyar lira değerindeki destekle 60.673 işletmenin güçlenmesi hedefleniyor.

2024 yılı sonuna kadar küçük sanayi işleri ve müşavirlik yatırımlarıyla 4,8 milyar lira harcanması planlanırken, KOSGEB ve kalkınma ajansları tarafından sağlanan toplam destek miktarı 7,3 milyar lira olarak belirlendi. Bu katılımlar, bölgedeki KOBİ’lerin rekabet gücünü artırmayı ve ihracatlarında öne çıkmalarını sağlamak amacıyla sürdürülecek.