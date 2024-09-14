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Deprem Bölgesinde Mevlit Kandili Coşkusu

Kahramanmaraş ve çevresindeki illerde Mevlit Kandili etkinlikleri yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 14.09.2024 21:49
Güncelleme Tarihi: 14.09.2024 21:49
Deprem Bölgesinde Mevlit Kandili Coşkusu

Mevlit Kandili Etkinlikleri

Asrın felaketi olarak değerlendirilen 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından, Kahramanmaraş ile etkilenen illerde Mevlit Kandili programları düzenlendi. Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Adıyaman ve Kilis'te halk, dualar ve ibadetlerle bu özel gecede bir araya geldi.

Gaziantep’teki Kutlamalar

Gaziantep'te, İl Müftülüğü tarafından düzenlenen etkinliklerde, yatsı namazının ardından camilerde Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi. Türkiye’nin en büyük ikinci camisi olan Şahinbey Millet Camii, yoğun bir katılımla doldu. Birçok vatandaş, unutulmaz anlar yaşamak için hatıra fotoğrafları çektirdi.

Şanlıurfa’da Birliktelik

Balıklıgöl Yerleşkesi’nde düzenlenen etkinliğe katılan Şanlıurfalılar, Hazreti İbrahim’in doğduğuna inanılan makamı ziyaret etti. Yatsı ezanı öncesinde ve sonrasında camilerde namaz kıldılar, mevlit programlarına katıldılar.

Kahramanmaraş’ta Duaya Akın

Kahramanmaraş’ta Abdulhamithan Camii'nde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi. Katılımcılar, yapılan dualara eşlik ederken, namazdan sonra gül suyu ikram edildi.

Malatya'daki Anma

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, Kernek Karagözlüler Camisi'nde Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından mevlit okutuldu. İl Müftüsü Ramazan Dolu, programda, Mevlit Kandili'nin önemine vurgu yaptı ve Filistin’de hayatını kaybedenler için dua etti. Etkinlikte İl Emniyet Müdürü Arif Çankal da yer aldı.

Adıyaman’da Birlik ve Beraberlik

Adıyaman İl Müftülüğü, Samsat ilçesinde bir mevlit programı düzenledi. İl Müftüsü Mevlüt Haliloğlu’nun katıldığı etkinlikte, Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi. Camilerde çeşitli ikramlar da yapıldı.

Kilis’te Anlamlı Kutlama

Kilis'te, Hacı Mehmet Fahrettin Ballıoğlu Camisi'nde düzenlenen programda İl Müftüsü Alettin Bozkurt vaaz verdi. Kur'an okunduktan sonra dua edildi, namaz kılındı ve katılımcılara çeşitli ikramlar sunuldu.

Mevlit Kandili dolayısıyla Adıyaman'da camilerde programlar düzenlendi. Programda dualar edildi...

Mevlit Kandili dolayısıyla Adıyaman'da camilerde programlar düzenlendi. Programda dualar edildi, Kur'an-ı Kerim okundu ve ilahiler söylendi.

Mevlit Kandili dolayısıyla Adıyaman'da camilerde programlar düzenlendi. Programda dualar edildi...

Mevlit Kandili dolayısıyla Adıyaman'da camilerde programlar düzenlendi. Programda dualar edildi, Kur'an-ı Kerim okundu ve ilahiler söylendi.

Mevlit Kandili dolayısıyla Adıyaman'da camilerde programlar düzenlendi. Programda dualar edildi...

Mevlit Kandili dolayısıyla Adıyaman'da camilerde programlar düzenlendi. Programda dualar edildi, Kur'an-ı Kerim okundu ve ilahiler söylendi.

Mevlit Kandili dolayısıyla Adıyaman'da camilerde programlar düzenlendi. Programda dualar edildi...

Mevlit Kandili dolayısıyla Adıyaman'da camilerde programlar düzenlendi. Programda dualar edildi, Kur'an-ı Kerim okundu ve ilahiler söylendi.

Mevlit Kandili dolayısıyla Adıyaman'da camilerde programlar düzenlendi. Programda dualar edildi...

Mevlit Kandili dolayısıyla Adıyaman'da camilerde programlar düzenlendi. Programda dualar edildi, Kur'an-ı Kerim okundu ve ilahiler söylendi.

Mevlit Kandili dolayısıyla Malatya'da Kernek Karagözlüler Camisinde program düzenlendi.

Mevlit Kandili dolayısıyla Malatya'da Kernek Karagözlüler Camisinde program düzenlendi.

Mevlit Kandili dolayısıyla Malatya'da Kernek Karagözlüler Camisinde program düzenlendi.

Mevlit Kandili dolayısıyla Malatya'da Kernek Karagözlüler Camisinde program düzenlendi.

Mevlit Kandili dolayısıyla Malatya'da Kernek Karagözlüler Camisinde program düzenlendi.

Mevlit Kandili dolayısıyla Malatya'da Kernek Karagözlüler Camisinde program düzenlendi.

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