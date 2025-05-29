Deprem Bölgesine Destek: Ödeme Tarihleri Uzatıldı

Deprem Bölgesine Nefes Aldıracak Destek Müjdesi!

Bakan Şimşek, depremden etkilenen bölgelerdeki işletmelere yönelik önemli bir adım attı. Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerin ardından uygulanan "mücbir sebep" hali, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından 6 ay daha uzatıldı. Bu karar, özellikle Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde faaliyet gösteren on binlerce işletmeyi destekleyecek.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere büyük destek

Bakan Şimşek, 2022 yılı sonu itibarıyla cirosu 2,5 milyon liranın altında olan küçük ve orta ölçekli şirketler için bu uzatmanın 31 Mayıs 2025 tarihine kadar geçerli olacağını açıkladı. Bu uzatma, deprem bölgesindeki mükelleflerin yaklaşık yüzde 80'ini kapsıyor ve işletmelerin finansal yükünü hafifletme açısından büyük bir fırsat sunuyor.

Vergi Uzatma Talebi Başvuruları

Bakan Şimşek, depremzedelerin vergi ödevlerini yerine getirememesi durumunda bağlı bulundukları vergi dairelerine bireysel talepte bulunabileceklerini vurguladı. Uzatma kararı; basit usul mükellefler, gayrimenkul sermaye iradı sahipleri ve 1 Ocak 2023 ile 6 Şubat 2023 arasında işe başlayan mükellefleri de kapsayacak.

Bakan Şimşek’in Açıklamaları

Bakan Şimşek, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Yasanın verdiği son yetkiyi kullanarak deprem bölgesinde yaklaşık 28 aydır süren mücbir sebep halini 6 ay daha uzatıyoruz" ifadelerini kullandı.

Yeni Taksitlendirmenin Detayları

Hazine ve Maliye Bakanlığı, mücbir sebep süresince verilmeyen beyanname ve bildirimler için yeni bir takvim belirledi. E-defter oluşturma, imzalama ve berat dosyalarının yüklenme süresi 31 Aralık tarihine kadar uzatıldı. Deprem bölgesinde kayıtlı araçların ödemeleri ise 31 Aralık 2025 tarihine kadar yapılacak.

Başvuru ve Taksit Süreleri

Mücbir sebep hali uzatılan borçlular, diğer amme alacakları için 2 Şubat 2026’ya kadar başvuru yaparak faiz alınmaksızın 24 ay taksitlendirme talep edebilecek. Yapılandırma başvuruları ise 2 Mart 2026 tarihine kadar yapılabilecek. İlk taksit ödemeleri ise 31 Mart 2026’ya kadar gerçekleştirilebilecek.