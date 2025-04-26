Deprem Endişesi: İstanbul'da Vatandaşlar Parklarda Kalıyor

İstanbul'da Deprem Sonrası Parklarda Kalma Süreci

İstanbul, 23 Nisan’da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem sonrasında, pek çok vatandaş evlerine girmekten imtina ediyor. Zeytinburnu Millet Bahçesi gibi açık alanlarda çadır kurarak hayatlarını sürdüren aileler, endişelerinin sebebini artçı sarsıntılara bağlıyor.

Murat Kurt'un Endişeleri

Murad Kurt, ailesiyle birlikte kurdukları çadırda kalmaya devam ettiklerini belirtiyor. “Sarsıntılar durursa eve geçmeyi düşünüyoruz ama 1-2 gün daha buradayız” diyen Kurt, gece soğuk olduğu için dışarıda kalmayı daha uygun gördüklerini ifade etti.

Hamza Engin'in Güvenlik Kaygısı

Millet bahçesinde kalan Hamza Engin ise, evlerinin deprem esnasında hasar gördüğünü ve bu nedenle dışarıda kalmaya zorunlu hissettiklerini belirtti. “Artçı sarsıntılar devam ederse memlekete gitmeyi düşünüyoruz” diyen Engin, çocukları için en çok endişelendiğini açıkladı.

Bahçelievler Kuleli Parkı'ndaki Durum

Bahçelievler Kuleli Parkı'nda da durum benzer. Burada pek çok aile, gecelerini kurdukları çadırda geçiriyor. Çocuklar, park içerisindeki oyuncaklarda vakit geçirerek dışarıda yaşamın zorluklarına bir nebze olsun katlanmaya çalışıyor.

Artan deprem endişesi, İstanbul'daki birçok vatandaşı yeşil alanlarda ve parklarda bekleyişe zorunlu kılıyor. Yerel yetkililer, bu süreçte güvenli alanlarda geçici kalmanın önemini vurguluyor.

İstanbul'da, 23 Nisan’da meydana gelen deprem ve sonrasında yaşanan artçı sarsıntıların ardından evlerine girmek istemeyen bazı vatandaşlar parklarda ve açık alanlarda kalmaya devam ediyor. Açık alanda kalmayı daha güvenli buldukları için Zeytinburnu Millet Bahçesi'nde çadır kuran çok sayıda kişi, dün geceyi de burada geçirdi. Bazı vatandaşlar da araçlarında uyumayı tercih etti.

İstanbul'da, 23 Nisan’da meydana gelen deprem ve sonrasında yaşanan artçı sarsıntıların ardından evlerine girmek istemeyen bazı vatandaşlar parklarda ve açık alanlarda kalmaya devam ediyor. Açık alanda kalmayı daha güvenli buldukları için Zeytinburnu Millet Bahçesi'nde çadır kuran çok sayıda kişi, dün geceyi de burada geçirdi. Bazı vatandaşlar da araçlarında uyumayı tercih etti.