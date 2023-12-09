Deprem olmaz denilen yerde artık deprem bekleniyor

6 Şubat depreminin etkisi altında kalan Türkiye'de yeni bir felaketin yaşanmaması için deprem uzmanları bir dizi uyarıda bulunuyor. Sonunda Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki'nin dikkatine sunuldu. 'Deprem olmaz orada dediler, şimdi var' dedi Moriwaki, Ahmet Mete Işıkara'nın efsane sözünü hatırlattı.





Yüksek inşaat mühendis, mimar ve deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Türkiye'nin depremde en çok can kaybının yaşandığı üçüncü ülke olduğunu belirtti.

JAPONYA İLE TÜRKİYE FARKI

Moriwaki, Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimar Sinan Amfisinde öğrencilerle buluştu. Konferansta Türkiye ile Japonya arasındaki deprem farkı da görüldü.

Japonya'da depremlerin denizde, Türkiye'de ise karada depremler meydana geldiğini kaydeden Moriwaki, "Japonya 2011 yılında 9 büyüklüğünde bir deprem ve depremin tetiklediği tsunami ile sarsıldı. Türkiye'nin en güçlü depremi 1939 yılında Erzincan'da 7 büyüklüğünde meydana geldi. Her iki depremde de hayatını kaybedenler oldu. Türkiye dünyada en çok depremin yaşandığı 17'nci ülke, Japonya ise 6'ncı ülke ancak ölü sayısı tam tersi" dedi.

JAPONYA 7, TÜRKİYE ÜÇÜNCÜ

Türkiye, depremlerde en fazla can kaybı yaşayan üçüncü ülke, Japonya ise yedinci ülke olduğunu belirtti.





ÖZELLİKLE DİKKATLERİ ÇEKTİ

Birçok insanın 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ın merkezinde meydana gelen depremlerde hayatını kaybettiğini hatırlattı ve herkesin bu gerçeği unutmaması gerektiğini vurguladı. Moriwaki, depremde can kaybının önlenmesine yönelik hazırlıklar ve tedbirlere ilişkin şunları söyledi:

"Artık deprem gerçeğini öğrenmemiz lazım. Eskiden Konya'da deprem olmaz deniyordu şimdi var. Türkiye'nin deprem haritası da Japonya'daki gibi kırmızı. Allah korusun deprem olmasın değil, Allah depremden kaynaklanan hasarın minimum olmasını nasip etsin' diyelim.

'HAZIRLIKLI OLUNURSA KAYIPLAR YÜZDE 70 AZ OLUR'

Hep birlikte önlem almamız ve hazırlıklı olmamız gerekiyor. Depreme hazırlık yapılarak önlem alınmasıyla hasar ve kayıplar yüzde 70 oranında azaltılıyor. Bu çok önemli bir rakam değil mi? Neden yapmıyorsun? Bir gün deprem olacak, buna hazırlıklı olalım. Ahmet Mete Işıkara'nın dediği gibi "Deprem öldürmez, binalar öldürür" dedi. Bunu unutmayalım.' Konuşmanın ardından Moriwaki öğrencilere Türkiye'deki depremler hakkında konuştu.