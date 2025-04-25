Depremde Cemaati Sakinleştiren Vaiz Hamdi Arslan'ın Yaşadıkları

İstanbul'da Deprem Anında Sakinliğin Sembolü: Hamdi Arslan

İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem sırasında, Fatih Camisi'nde vaaz veren vaiz Hamdi Arslan, o anları ve yaşadıklarını paylaştı. Depremin etkisiyle caminin sallandığı sırada cemaate dua okuyarak sükunet aşılamayı başaran Arslan, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İslam Bilimleri Fakültesi öğretim görevlisi olarak yaklaşık 30 yıldır camide vaaz verdiğini belirtti.

Vaaz Anında Neler Yaşandı?

Hamdi Arslan, bu haftaki vaazında İslam dininin denge ve itidal vurgusu yaptığını ifade ederek, “Tam bunları anlatırken Fatih Camisi sallanmaya başladı. O anda biz de tekbire başladık” dedi. Deprem anında dua etmeye başlaması, cemaatin endişelerini hafifletmeye yardımcı oldu.

‘Bir İmtihan Olarak Değerlendiriyoruz’

Depremin bir imtihan olduğunu vurgulayan Arslan, “Herkes korkar, biz de korkuyoruz. O esnada cami gidiyor, geliyor. Sebat etmek lazım. Benim panik yapmamam lazım” ifadesini kullandı. Konuşmalarının ardından cemaatin panik yapmadığını belirten vaiz, “Sakin, sükunetli, itidalli bir şekilde o anları yaşamış ve bitirmiş olduk” dedi.

Sosyal Medyada Övgü Aldı

Hamdi Arslan, deprem anındaki görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından aldığı olumlu tepkilerden memnun olduğunu da sözlerine ekledi.

İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem sırasında Fatih Camisi'nde vaaz verdiği kürsüde dualar okuyan ve cemaati sakinleştiren vaiz Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İslam Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Hamdi Arslan yaşadıklarını anlattı.

İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem sırasında Fatih Camisi'nde vaaz verdiği kürsüde dualar okuyan ve cemaati sakinleştiren vaiz Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İslam Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Hamdi Arslan yaşadıklarını anlattı.