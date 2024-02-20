Depremde hasar gören araçları, yakalama kararı bulunan ve yurt dışından getirilen araçlarla değiştiren şüpheliler ele geçirildi

Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Hatay ve Kahramanmaraş'ta enkazda kalan araçlardan 19 tanesinin, Edremit'te hizmet veren bir firmaya kaydettirilip farklı kişilere pazarlandığını tespit etti.

Edremit Cumhuriyet Savcılığı'nın verdiği kararla Asayiş Şube Müdürlüğü ve Edremit Emniyet Müdürlüğü ekipleri ortaklaşa bir operasyon düzenledi. Operasyonda, deprem bölgesinden gelen araçların şasi ve motor numaralarıyla change yapıldığı tespit edilen 19 araç ele geçirildi. Araçlarda yapılan ilk incelemede, motor ve şasi numaralarının tutmadığı görülerek araçlar el konuldu. Ayrıca iş yerinde arama yapan ekipler bir aracın daha olduğunu belirleyerek ona da el koydu.

Bursa Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı'nda yapılan araştırma sonucunda change edildiği anlaşılan iki aracın yurt dışından geldiği, birinin hırsızlık, 17 tanesinin ise hacizli yakalama kararı olduğu ortaya çıktı. Yakalanan 6 şüpheliden 4 tanesi emniyette verdiği ifadelerden sonra salıverildi. Mahkemeye çıkarılan Turan Z, hakim kararıyla tutuklandı, bir şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Polis, kaçan bir zanlının peşine düştü.