Bist 100
9.319,14 1%
DOLAR
30,91 0,21%
EURO
33,5 0,65%
ALTIN
2.017,04 0,83%

Depremde hasar gören araçları, yakalama kararı bulunan ve yurt dışından getirilen araçlarla değiştiren şüpheliler ele geçirildi

Edremit ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli depremler sonucu ağır hasarlı araçları ele geçirerek çalıntı, hacizli, yakalama kararı olan ve yurt dışından gelen araçlarla "change" adı verilen yöntemle pazarladıkları öne sürülen 6 şüpheliden biri yakalandı.

Yayın Tarihi: 20.02.2024 16:41
Güncelleme Tarihi: 20.02.2024 16:41
Depremde hasar gören araçları, yakalama kararı bulunan ve yurt dışından getirilen araçlarla değiştiren şüpheliler ele geçirildi

Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Hatay ve Kahramanmaraş'ta enkazda kalan araçlardan 19 tanesinin, Edremit'te hizmet veren bir firmaya kaydettirilip farklı kişilere pazarlandığını tespit etti.

Edremit Cumhuriyet Savcılığı'nın verdiği kararla Asayiş Şube Müdürlüğü ve Edremit Emniyet Müdürlüğü ekipleri ortaklaşa bir operasyon düzenledi. Operasyonda, deprem bölgesinden gelen araçların şasi ve motor numaralarıyla change yapıldığı tespit edilen 19 araç ele geçirildi. Araçlarda yapılan ilk incelemede, motor ve şasi numaralarının tutmadığı görülerek araçlar el konuldu. Ayrıca iş yerinde arama yapan ekipler bir aracın daha olduğunu belirleyerek ona da el koydu.

Bursa Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı'nda yapılan araştırma sonucunda change edildiği anlaşılan iki aracın yurt dışından geldiği, birinin hırsızlık, 17 tanesinin ise hacizli yakalama kararı olduğu ortaya çıktı. Yakalanan 6 şüpheliden 4 tanesi emniyette verdiği ifadelerden sonra salıverildi. Mahkemeye çıkarılan Turan Z, hakim kararıyla tutuklandı, bir şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Polis, kaçan bir zanlının peşine düştü.

İLGİLİ HABERLER

İlk gördüğünüz şey sizi anlatıyor! Dans eden kadın mı yoksa adam mı? Optik illüzyon testi ile gizli gücünüzü keşfedin…

İlk gördüğünüz şey sizi anlatıyor! Dans eden kadın mı yoksa adam mı? Optik illüzyon testi ile gizli gücünüzü keşfedin…

Pegasus’ta KPSS’siz çılgın maaş ile personel alımı başladı! İlkokul mezunu olanlar başvurabilir…

Pegasus’ta KPSS’siz çılgın maaş ile personel alımı başladı! İlkokul mezunu olanlar başvurabilir…

Emeklilere 6000 TL'lik devlet kıyağı! Hesaplarınızı kontrol edin: O tarihte başvuran yaşadı

Emeklilere 6000 TL'lik devlet kıyağı! Hesaplarınızı kontrol edin: O tarihte başvuran yaşadı

Sandık görevlisi ücretleri 2024 kaç TL? Sandık başkanı, memur ve sorumlu ücretleri ve başvuru şartları

Sandık görevlisi ücretleri 2024 kaç TL? Sandık başkanı, memur ve sorumlu ücretleri ve başvuru şartları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sandık görevlisi ücretleri 2024 kaç TL? Sandık başkanı, memur ve sorumlu ücretleri ve başvuru şartları
2
Benzin ve Motorine İndirim Geliyor! EPDK Başkanı Yılmaz Açıkladı: Rafinerilerden Güncelleme Bekliyoruz
3
Evi olana devlet kıyağı geldi! Ev sahipleri o masraftan tamamen kurtuldu!
4
Cezaevinde bulunan tutukluya uyuşturucu götürdüğü tespit edilen şahsa 15 yıl hapis istemi
5
Diyanet Başkanlığı Avukat Feyza Altun hakkında suç duyurusunda bulundu
6
Hüsnü Şenlendirici AK Parti'den aday oluyor: Hangi bölge için adaylıkta bulunacağı belli oldu
7
İsrail işgali duruşmasının ikinci gününde Uluslararası Adalet Divanı Lahey'de toplandı

İlk gördüğünüz şey sizi anlatıyor! Dans eden kadın mı yoksa adam mı? Optik illüzyon testi ile gizli gücünüzü keşfedin…

Emeklilere 6000 TL'lik devlet kıyağı! Hesaplarınızı kontrol edin: O tarihte başvuran yaşadı

41.000 TL teminat bedelli dükkan satışa çıkartıldı! 170 metrekare dükkan sizleri bekliyor

Pegasus’ta KPSS’siz çılgın maaş ile personel alımı başladı! İlkokul mezunu olanlar başvurabilir…

Bugün ve yarın koşa koşa giden 4A 4B 4C'liye 8.000 TL ek ödeme! Ay sonuna kadar verilecek

Sandık görevlisi ücretleri 2024 kaç TL? Sandık başkanı, memur ve sorumlu ücretleri ve başvuru şartları

Eskişehir Odunpazarı’nda 52.500 TL’yi veren ev sahibi olacak! Vakıfbank ilgilisine duyurdu

Resimdeki gizli kurbağayı bulmak için 7 saniyeniz var! Sadece yüksek IQ'ya sahip olanlar başarabiliyor…

İstanbul, Ankara, İzmir için az önce duyuru geldi! Doğudan batıya geçiyor: Aman dikkat

Karayolları Genel Müdürlüğü memur alımı hakkında duyuru az geldi

İzlanda’dan gelen misafir! Şubat sonunda Türkiye’yi eve mahsur edecek…

Kia, Egea’ya gözdağı verdi! Stonic SUV modeli fiyatı düştü, EV6 elektrikli otomobilde de 250.000 TL indirim uyguladı!