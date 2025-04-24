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Depremde Pencereden Arabaya Atlarken Yaşanan Korku Dolu Anlar

Zeytinburnu'nda deprem anında pencereden atlayan lise öğrencisi Mehmet Kızılaslan, yaşadığı panik anlarını anlattı.

Yayın Tarihi: 24.04.2025 16:11
Güncelleme Tarihi: 24.04.2025 16:11
Depremde Pencereden Arabaya Atlarken Yaşanan Korku Dolu Anlar

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Zeytinburnu'nda meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem sırasında, ikinci kata hapsolan lise öğrencisi Mehmet Kızılaslan, evinin penceresinden atlayarak park halindeki bir arabanın üzerine düştü. Bu ürkütücü anlar gelişen panik ile birlikte güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Yaşanan Panik ve Şok Anları

Depremin meydana geldiği anı hatırlayan Kızılaslan, uyuduğu sırada gözlerini açtığında sarsıntıyla karşılaştığını belirtti. "Kulağıma çok fazla ses geliyordu, uğultuyla uyandım. Ayağım kırıktı ama MR çekileceğim için alçımı çıkarmışlardı. O an ne yapacağımı şaşırdım," diyerek yaşadığı paniği dile getirdi.

Yaşadığı olay sonrası, "Camı nasıl açıp atladım, bilmiyorum. Atlarken havada arabayla bakıştığım an uyandım. Nasıl atladığımı da hiç hatırlamıyorum," sözleriyle aklındaki soruları paylaştı. Evinin içindeki karmaşadan dolayı kendini çaresiz hissettiğini ifade eden Kızılaslan, bu durumun uyku halindeki paniğinin bir sonucu olduğuna inanıyor.

Yaralanma ve Komşuların Yardımı

Kızılaslan, atladıktan sonra komşularının yardımına koştuğunu ve bir ambulansa ihtiyaç duyduğunu söyledi. "Ayağımda yeni bir kırık yok, ancak kırık ödem toplamış. Aşağıya düştüğümde komşular imdadıma yetişti," diyerek yaşadığı şanssızlığa rağmen hayatta kalmanın sevincini yaşadı.

Aracın Sahibi ve Olay Anının Tanıkları

Aracın sahibi Mustafa Türkeldi, olayın şokunu yaşarken komşuların kendisine bir çocuğun aracının üzerine düştüğünü bildirdiğini aktardı. İlk başta küçük bir çocuk zannettiklerini belirten Türkeldi, "Aracımın tavanının komple değişeceğini düşünüyorum. Muhtemelen araç perte çıkacak," ifadelerini kullandı.

Olay anına tanıklık eden esnaf Abdülbaki Çelik, çevrede olup biteni araştırırken, "Binalar yıkılıyor zannettik. Çok korktuk, insanlar kendini aşağı atıyor zannettik. İnanılmaz korkunç bir andı," diye konuştu. Depremin etkileri hala taze ve yaşanan korku dolu anlar hafızalarda yerini koruyor.

Zeytinburnu'nda, deprem sırasında evinin penceresinden park halindeki otomobilin üzerine atlayan...

Zeytinburnu'nda, deprem sırasında evinin penceresinden park halindeki otomobilin üzerine atlayan lise öğrencisi Mehmet Kızılaslan, yaşadığı panik anlarını anlattı.

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