DOLAR
35,87 0,08%
EURO
37,26 0,32%
ALTIN
3.297,85 0,22%
BITCOIN
3.541.753,5 -1,24%

Depremin Psikolojik Etkileri: Ruhsal Yararların İyileşme Süreci

Deprem sonrası ruhsal yaraların iyileşmesi, karmaşık bir süreçtir. Uzmanlar, psikososyal desteğin hayati önemine dikkat çekiyor.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 12:27
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 12:27
Depremin Psikolojik Etkileri: Ruhsal Yararların İyileşme Süreci

Ruhsal Yaralar: Uzun ve Hassas Bir İyileşme Süreci

6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde, Kahramanmaraş’taki yıkımların ardından özellikle psikososyal desteğin ne denli önemli olduğu bir kez daha gündeme geliyor. Uzman Psikolog Edanur Aksünger’in kaleme aldığı yazıya göre, depremin ardından yaşanan ruhsal yaraların tedavi süreci, fiziksel iyileşmelerden çok daha karmaşık bir yapı arz ediyor.

Afetlerin Ruh Sağlığı Üzerindeki Etkisi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verileri, şiddetli afetlerin toplumsal ruh sağlığına etkisini çarpıcı bir şekilde ortaya koyuyor. Türkiye’deki depremler sonrası, travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) oranlarının giderek arttığı gözlemleniyor. Örnek vermek gerekirse, 1999 Marmara Depremi’nde yüzde 25 olarak belirlenen TSSB oranı, 2023 Kahramanmaraş depremlerinde yüzde 35’e kadar yükselmiştir.

İyileşme Sürecindeki Temel Unsurlar

Prof. Dr. Nevzat Tarhan, bu süreçte üç temel unsur üzerinde durmaktadır: profesyonel psikoterapi, sosyal destek ve toplumsal dayanışma. Özellikle afet sonrası psikososyal destek hizmetlerinin yaygınlaştırılması, bireylerin duygusal iyileşme süreçlerini hızlandırıyor.

Türk Kızılay, afet bölgelerinde psikolojik yardım ve kriz müdahale hizmetleri sunarak bu sürece katkı sağlıyor. 6 Şubat depremlerinin ardından, Kızılay’ın psikososyal destek ekipleri, çeşitli illerde çalışmalarını sürdürdü ve toplamda 190 bin bireye destek sağladı.

Çocukların İyileşme Süreci

Çocuklar, depremin en savunmasız grubu olarak dikkat çekiyor. Yapılan araştırmalar, deprem sonrasında çocukların yüzde 60’ında TSSB belirtileri görüldüğünü ortaya koyuyor. Kızılay’ın çocuklara yönelik programları, oyun terapisi ve grup etkinlikleri ile bu durumu hafifletmeyi amaçlıyor. Erken müdahalenin etkisi, Japonya ve Haiti örnekleriyle de desteklenmektedir.

Uzun Vadeli İyileşme Stratejileri

Ruhsal yaraların iyileşmesi, genelde 3 ila 5 yıl sürebilir, ancak düzenli ve sürdürülebilir psikososyal destek ile bu süre kısaltılabilir. Afetin ilk yılı içinde sağlanan yardımlar, ruhsal travmanın kalıcı hale gelmesini önlemekte oldukça etkilidir. Araştırmalar, afetzedelerin düzenli desteğe katılım sağlaması durumunda gözle görülür iyileşmeler yaşandığını göstermektedir.

Sözün kısası; depremin getirdiği ruhsal yaraların iyileşmesi, yalnızca kurumsal destekle mümkün değildir. Bireylerin toplumsal dayanışma ile bu süreci daha sağlıklı ve hızlı atlatması, geleceğin sağlam temellere dayalı olmasını sağlayacaktır.

İLGİLİ HABERLER

Dikkat! Havale ve EFT ile Kira Ödemesi Yapanlar Tahliye Edilebilir

Emekli Maaşlarından Yüzde 17 Kesinti Dikkat! Mart 2025'te Başlayacak

Deprem Yardımlarıyla Yeniden Hayata Tutunan Aile

Emeklilere Hane Başı 1.500 TL Destek Açıklandı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çukurova Üniversitesi Depremzedeleri Unutmadı: Anma Programı Düzenlendi
2
Fatih'te Restoranda Çıkan Yangın Komşu Binalara Sıçradı
3
ABD, Düzensiz Göçmenleri Taşıyan Uçak Guantanamo Körfezi'ne Ulaştı
4
Kastamonu'da Kar Yağışı Ulaşımı Olumsuz Etkiliyor
5
Pendik'te Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
6
Başakşehir'de Su Tankeri Tıp Merkezine Çarptı
7
Aydın'da Lise Öğrencileri Deprem Şehitlerini '04.17' Koreografisiyle Andı

Belediyeden Dar Gelirliye Umut: Sosyal Destek Kartı Hayata Geçti

Emekli Maaşlarından Yüzde 17 Kesinti Dikkat! Mart 2025'te Başlayacak

Yapı Kredi, 82.100 TL Promosyonla Yüzleri Güldürdü!

Dikkat! Havale ve EFT ile Kira Ödemesi Yapanlar Tahliye Edilebilir

Emeklilere Hane Başı 1.500 TL Destek Açıklandı!

Eskişehir’den Ulaşım Desteği: Ücretsiz Halk Otobüsü Seferleri Başlatıldı

2025'te Emeklilere Çifte Zam Müjdesi: Yüzde 50 Artış ve 9.000 TL Ek Ödeme

Emeklilere Üçlü Maaş Müjdesi: Milyonlar Bilmiyor!

TOKİ'den 50 İli Kapsayan Arsa Satışı! Son 2 Gün Kaldı!

THY Açıklandı! 5-6 Şubat Seferleri İptal

Deprem Yardımlarıyla Yeniden Hayata Tutunan Aile

Emeklilere Bayram İkramiyesi İçin Ocak Zammı Geliyor: Yüzde 15,75 Artış