DOLAR
35,34 -0,09%
EURO
36,86 -0,43%
ALTIN
3.003,46 -0,47%
BITCOIN
3.601.828,22 0,11%

Depremzede Kadın 60 Yaşında Tatlılarıyla 5 İlde 20 Şubeye Ulaştı

Kahramanmaraş'tan Sorgun'a gelen depremzede kadın, KOSGEB desteğiyle 20 şube açarak hayalini gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 07.01.2025 11:14
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 11:32
Depremzede Kadın 60 Yaşında Tatlılarıyla 5 İlde 20 Şubeye Ulaştı

6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş depremlerinin ardından 60 yaşındaki Aynur Küçükönder, yeni bir hayata adım attı. Kahramanmaraş'tan, Yozgat'ın Sorgun ilçesine göç eden Küçükönder, KOSGEB desteği sayesinde kurduğu tatlı imalathanesi ile dikkat çekiyor. Kısa sürede bayilik sistemi ile 5 ilde 20 şubeye ulaşmayı başardı.

Aynur Küçükönder, 3 çocuk annesi olarak deprem sonrası oğlu Murat Küçükönder'in yanına yerleşti. Burada, kayınvalidesinden öğrendiği tatlı tariflerini hayata geçirmek için harekete geçti. Geçen yıl Ağustos ayında KOSGEB’e sunduğu proje kabul edilince, 1 milyon 650 bin lira alarak Sorgun'da tatlı imalathanesi açtı.

Burası, 1250 metrekarelik alanda kurularak, 30 kişiye istihdam sağlıyor. Aynur Küçükönder, Yozgat, Sivas, Tokat, Çorum ve Nevşehir’de 20 şubeye ulaşarak, aile şirketini büyütmeye devam ediyor.

Küçükönder, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kayınvalidemden öğrendiğim tatlı tarifleri vardı, çocuklarıma kendi iş yerimizi niye açmayalım dedik. Bu işi iki oğlumla birlikte yürütüyoruz." dedi.

Murat Küçükönder, imalathanenin açılmasının annesinin hayali olduğunu ifade ederek, "Annemin girişimcilik ruhu sayesinde bu başarı elde edildi. 4 ay gibi kısa bir sürede 20 şubeye ulaştık. Günde ortalama 600 kilogram tatlı üretiyoruz." şeklinde konuştu.

Küçükönder, Yozgat'ın yanı sıra 4 ilde daha hızlı bir şekilde şubeleşme hedefi belirlediklerini vurgulayarak, uzun vadede uluslararası alana açılmayı planladıklarını belirtti.

KOSGEB İl Müdürü Dilara Uyar, Küçükönder ailesinin hem iş kurma hem de makine teçhizat alımında destek aldıklarını ifade ederek, destek oranının tamamından yararlandıklarını söyledi. Uyar, "Şu anda 30 kişiye istihdam sağlıyorlar ve markalarını sadece Türkiye’ye değil, dünya çapında duyurmayı hedefliyorlar." diye ekledi.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB)...

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB) desteğiyle kurduğu imalathanede kayınvalidesinden öğrendiği tatlıları üreten 60 yaşındaki depremzede Aynur Küçükönder, kısa sürede bayilik sistemiyle 5 ilde 20 şubeye ulaştı.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB)...

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB) desteğiyle kurduğu imalathanede kayınvalidesinden öğrendiği tatlıları üreten 60 yaşındaki depremzede Aynur Küçükönder, kısa sürede bayilik sistemiyle 5 ilde 20 şubeye ulaştı.

İLGİLİ HABERLER

İş Bankası'ndan Emekliye 12.000 TL Promosyon ve 250.000 TL Ödeme Açıklandı

Ziraat Bankası'ndan 1500 TL Ödeme: 7 Şubat'ta ödeniyor

Ocak Ayında Yüzde 4.2 Refah Payı Zammı Bekleniyor!

2025'te Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 55 Zam Bekleniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Aile Yılı'nda Vatandaşlara Müjdeler Geliyor
2
Nevşehir'de 5 Bin 370 Litre Sahte Zeytinyağı Ele Geçirildi
3
Navalni'nin son isteği yerine getirilecek: En yakın çalışma arkadaşı 'seçim günü protestosu' çağrısı yaptı
4
Yürüme Engelli Yılmaz Doğan, 'Engelsiz Taksi' ile Boztepe'yi Gezdi
5
Bitlis'te Gönüllü Doktorlar Mesai Dışı Poliklinik Hizmeti Veriyor
6
Konya'da Uyuşturucu Operasyonunda 1 Tutuklama
7
Van ve Bitlis'te 44 Yerleşim Birimi Ulaşıma Kapalı

Bankacılık Sektöründe Dev Zam: EFT Ücretleri Yüzde 44,38 Arttı!

Doğalgaza Yüzde 77,96 Zam! Yeni Tarifeler 2025'te Yürürlüğe Girecek

Ocak Ayında Yüzde 4.2 Refah Payı Zammı Bekleniyor!

En Düşük Emekli Maaşına Asgari Ücret Ayarı Geliyor

Devletten Çifte Alım Hamlesi: Uzman ve Destek Personeli İstihdamı Başladı

Doğayla İç İçe Yaşamak İsteyenlere Fırsat: 16.500 TL’lik Ev Yap Otur İhalesi!

Kredi Çekenler İçin Devletin İade Fırsatı: Primlerinizi Geri Alın!

Akaryakıt Fiyatlarına Rekor Zam! Benzin Fiyatları Artıyor

İş Bankası'ndan Emekliye 12.000 TL Promosyon ve 250.000 TL Ödeme Açıklandı

Asgari Ücrette Olası Ara Zam İhtimali: Erdoğan'dan Dikkat Çeken Açıklama

2025'te Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 55 Zam Bekleniyor

Ziraat Bankası'ndan 1500 TL Ödeme: 7 Şubat'ta ödeniyor