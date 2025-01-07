Depremzede Kadın 60 Yaşında Tatlılarıyla 5 İlde 20 Şubeye Ulaştı

6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş depremlerinin ardından 60 yaşındaki Aynur Küçükönder, yeni bir hayata adım attı. Kahramanmaraş'tan, Yozgat'ın Sorgun ilçesine göç eden Küçükönder, KOSGEB desteği sayesinde kurduğu tatlı imalathanesi ile dikkat çekiyor. Kısa sürede bayilik sistemi ile 5 ilde 20 şubeye ulaşmayı başardı.

Aynur Küçükönder, 3 çocuk annesi olarak deprem sonrası oğlu Murat Küçükönder'in yanına yerleşti. Burada, kayınvalidesinden öğrendiği tatlı tariflerini hayata geçirmek için harekete geçti. Geçen yıl Ağustos ayında KOSGEB’e sunduğu proje kabul edilince, 1 milyon 650 bin lira alarak Sorgun'da tatlı imalathanesi açtı.

Burası, 1250 metrekarelik alanda kurularak, 30 kişiye istihdam sağlıyor. Aynur Küçükönder, Yozgat, Sivas, Tokat, Çorum ve Nevşehir’de 20 şubeye ulaşarak, aile şirketini büyütmeye devam ediyor.

Küçükönder, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kayınvalidemden öğrendiğim tatlı tarifleri vardı, çocuklarıma kendi iş yerimizi niye açmayalım dedik. Bu işi iki oğlumla birlikte yürütüyoruz." dedi.

Murat Küçükönder, imalathanenin açılmasının annesinin hayali olduğunu ifade ederek, "Annemin girişimcilik ruhu sayesinde bu başarı elde edildi. 4 ay gibi kısa bir sürede 20 şubeye ulaştık. Günde ortalama 600 kilogram tatlı üretiyoruz." şeklinde konuştu.

Küçükönder, Yozgat'ın yanı sıra 4 ilde daha hızlı bir şekilde şubeleşme hedefi belirlediklerini vurgulayarak, uzun vadede uluslararası alana açılmayı planladıklarını belirtti.

KOSGEB İl Müdürü Dilara Uyar, Küçükönder ailesinin hem iş kurma hem de makine teçhizat alımında destek aldıklarını ifade ederek, destek oranının tamamından yararlandıklarını söyledi. Uyar, "Şu anda 30 kişiye istihdam sağlıyorlar ve markalarını sadece Türkiye’ye değil, dünya çapında duyurmayı hedefliyorlar." diye ekledi.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB) desteğiyle kurduğu imalathanede kayınvalidesinden öğrendiği tatlıları üreten 60 yaşındaki depremzede Aynur Küçükönder, kısa sürede bayilik sistemiyle 5 ilde 20 şubeye ulaştı.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB) desteğiyle kurduğu imalathanede kayınvalidesinden öğrendiği tatlıları üreten 60 yaşındaki depremzede Aynur Küçükönder, kısa sürede bayilik sistemiyle 5 ilde 20 şubeye ulaştı.