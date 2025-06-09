Depremzede Kadınlar Mutfak Atölyesinde Gastronomi Öğreniyor

Kahramanmaraş’ta Depremzede Kadınlar Mutfak Atölyesine Katılıyor

Kahramanmaraş'ta, Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) tarafından hayata geçirilen "Daha Güçlü Yarınlar, Daha Güçlü Kadınlar Projesi" kapsamında depremzede kadınlar, mutfak atölyesine katılarak ulusal ve uluslararası gastronomi kültürünü öğreniyor. Bu kapsamda, 40 kadın gastronomi eğitimi alıyor.

Projenin Amacı ve Eğitim Süreci

KADEM Vakfı, 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan depremlerden etkilenen kadınların sosyal ve ekonomik hayata katılımını artırmayı amaçlıyor. Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi'nin uygulama mutfağında verilen eğitimlerde kadınlar, yöresel ve dünya mutfaklarını tanıma fırsatı bulmanın yanı sıra tabaklama tekniklerini de öğreniyor. Bu eğitimler, kadınların meslek edinmelerine ve ek gelir elde etmelerine yardımcı olmayı hedefliyor.

Katılımcıların Yaşamlarına Dokunan Hikayeler

Kursiyerlerden Merve Doğan, 16 yıl boyunca özel gereksinimli çocuğuna bakabilmek için aşçılık hayalini erteledi. İş hayatına yeniden dönme kararı aldığında KADEM ile tanıştı. Doğan, "Buradaki eğitimlerle kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Her konuda destek görüyoruz. Ev yemekleri yapıyorum ve bunları internet üzerinden satıyorum." ifadelerini kullandı.

Diğer bir katılımcı Şeniz Dayanıklı, 12 yıl anaokulu öğretmenliği yaptıktan sonra eşinin ataması nedeniyle Kahramanmaraş'a taşındı. Eğitimine devam ederken gastronomi alanında kendini geliştirmek istediğini belirten Dayanıklı, "Hayalim, ünlü bir şef olmak ve kendi restoranımı açmak." dedi.

46 yaşındaki Fatma Dilli, evinde yaptığı yemekleri sosyal medya üzerinden paylaşarak aile ekonomisine katkı sağladığını dile getirirken, "İhtiyaç sahibi kadınlara destek olmak ve kendi tariflerimi oluşturmak istiyorum." şeklinde konuştu.

Gelecek Hedefleri

Kursiyerlerden Saadet Beşenli de deprem sonrası konteyner kentte yaşadığını belirterek, eşiyle birlikte bir lokanta açmayı hayal ediyor. KADEM'in sunduğu bu eğitimler, birçok kadının kariyer hedeflerini gerçekleştirmesine yardımcı oluyor.

Kahramanmaraşlı depremzede kadınlar, Kadın ve Demokrasi Vakfının (KADEM) "Daha Güçlü Yarınlar, Daha Güçlü Kadınlar Projesi" kapsamında açılan mutfak atölyesinde, ulusal ve uluslararası gastronomi kültürünü tanıma fırsatı buluyor.

Kahramanmaraşlı depremzede kadınlar, Kadın ve Demokrasi Vakfının (KADEM) "Daha Güçlü Yarınlar, Daha Güçlü Kadınlar Projesi" kapsamında açılan mutfak atölyesinde, ulusal ve uluslararası gastronomi kültürünü tanıma fırsatı buluyor.