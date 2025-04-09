DOLAR
38 0,48%
EURO
41,87 -0,15%
ALTIN
3.781,42 -4,06%
BITCOIN
2.969.892,35 -1,4%

Deri Ürün Alışverişinde Yeni Dönem: Tüketici Artık Daha Bilgili

Deri ürünlerin etiketlenmesinde önemli bir düzenleme hayata geçiyor. Tüketici, hangi hayvandan elde edildiğini öğrenebilecek.

Yayın Tarihi: 09.04.2025 15:01
Güncelleme Tarihi: 09.04.2025 15:01
Deri Ürün Alışverişinde Yeni Dönem: Tüketici Artık Daha Bilgili

Deri Ürünlerde Yeni Etiketleme Düzeni

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenleme, deri ürün alışverişinde devrim niteliği taşıyor. Bu düzenleme ile vatandaşlar, aldıkları eşya ve kıyafetin etiket ve ambalajında ürünün hangi hayvandan elde edildiğini görebilecekler.

Düzenlemenin Ayrıntıları

Yeni tebliğe göre, dana, koyun ya da kuzu derisi gibi hayvansal parça içeren ürünlerin etiketinde bu bilgilerin yer alması zorunlu hale getirildi. Bu sayede, tüketiciler satın alacakları ürünlerin içeriği hakkında doğru ve tam bilgiye ulaşabilecekler.

Düzenleme, hayvansal olmayan parçaların suni, vegan ve sentetik deri gibi ifadeleriyle tüketiciyi yanıltmasının önüne geçmeyi de amaçlıyor. Ürün grupları arasında tekstil, eldiven, ayakkabı, çanta, cüzdan, kemer, saat, takı, kırtasiye, mobilya, halı ve oyuncak gibi çeşitler bulunuyor.

Geçiş Süreci ve Denetim Önemi

Firmalara uyum sağlama süresi tanırken, düzenleme 2 ay sonra yürürlüğe girecek. Dericizade Onursal Başkanı Faruk Küçük, bu çalışmanın tüketicilerin doğru bilgilendirilmesi açısından son derece önemli olduğunu ifade etti. Küçük, giysilik tekstil ürünlerinin çoğunlukla kuzu derisinden, çanta ve cüzdan gibi ürünlerin ise dana ve sığır derisinden yapıldığını belirtti.

Küçük, mevcut ürünler üzerinde 'Türk derisi' ibaresinin bulunduğunu vurgulayarak, "Bundan sonra etikette 'kuzu' ya da 'koyun derisi' de yazılacak," dedi. Ayrıca, suni deri ürünleri için 'deri' kelimesinin kullanılmaması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Ürünlerin üretiminden mağazaya kadar olan süreçte denetimlerin düzenli ve etkili bir şekilde yapılması gerektiğinin altını çizen Küçük, düzenlemenin önemine dikkat çekti.

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan düzenleme kapsamında dana, koyun ya da kuzu derisi gibi...

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan düzenleme kapsamında dana, koyun ya da kuzu derisi gibi hayvansal parça içeren eşyanın etiketinde ve ambalajında, ürünün hangi hayvandan elde edildiğinin belirtilmesiyle, vatandaşlar aldığı ürüne dair doğru ve tam bilgiye ulaşabilecek. Dericizade Onursal Başkanı Faruk Küçük, AA muhabirine, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan düzenleme kapsamında dana, koyun ya da kuzu derisi gibi...

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan düzenleme kapsamında dana, koyun ya da kuzu derisi gibi hayvansal parça içeren eşyanın etiketinde ve ambalajında, ürünün hangi hayvandan elde edildiğinin belirtilmesiyle, vatandaşlar aldığı ürüne dair doğru ve tam bilgiye ulaşabilecek. Dericizade Onursal Başkanı Faruk Küçük, AA muhabirine, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Halkbank'tan Öğretmenlere Rekor Promosyon: 4 Aylık Asgari Ücret Tutarında

İstanbul'da Aylık Yaşam Maliyeti 87 Bin TL'yi Aştı: Dört Asgari Ücret Yetersiz Kalıyor

Garanti BBVA'dan 75.000 TL Faizsiz Kredi Fırsatı Başladı

Kamu İşçilerine Tarihi Zam Müjdesi: Toplu Sözleşme Görüşmeleri Devam Ediyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Talip Uzun, Dünya Parlamento Genel Sekreterler Yönetim Kurulu Üyesi Oldu
2
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto'yu Karşıladı
3
Artvin'de Kaya Kartalı Doğaya Salındı
4
Ankara'da Sahte İçkiden Zehirlenme Faciası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
5
Bayburt'ta Kuvvetli Rüzgar Can ve Mal Güvenliğini Tehdit Ediyor
6
Bakan Uraloğlu, İskurt'un Annesinin Cenaze Törenine Katıldı

Garanti BBVA'dan 75.000 TL Faizsiz Kredi Fırsatı Başladı

İstanbul'da İSPER A.Ş. 50 Personel Alacak: Başvurular Başladı!

Ankara'da Simit Fiyatlarına Zam: 20 TL Olacak

Meteoroloji'den Kar Alarmı: Ankara ve Adıyaman Sıfırın Altına Düşecek!

Nevşehir ve Sakarya Belediyesi KPSS’siz Personel Alımı Yapıyor! Başvuru Koşulları Hemen İnceleyin

İstanbul'da Aylık Yaşam Maliyeti 87 Bin TL'yi Aştı: Dört Asgari Ücret Yetersiz Kalıyor

Edirne'de Toplu Ulaşıma %15 Zam, Öğrencilere Destek!

Kamu İşçilerine Tarihi Zam Müjdesi: Toplu Sözleşme Görüşmeleri Devam Ediyor

SGK'dan 4600 Günle Emeklilik ve Tazminat Hakkı

Halkbank'tan Öğretmenlere Rekor Promosyon: 4 Aylık Asgari Ücret Tutarında

Yeni Gümrük Tarifeleri ile Teknoloji Ürünlerine Büyük Zam Geliyor

Ankara'ya Yeni Banliyö Hattı Müjdesi: Bakan Uraloğlu'ndan Açıklama