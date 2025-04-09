Deri Ürün Alışverişinde Yeni Dönem: Tüketici Artık Daha Bilgili

Deri Ürünlerde Yeni Etiketleme Düzeni

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenleme, deri ürün alışverişinde devrim niteliği taşıyor. Bu düzenleme ile vatandaşlar, aldıkları eşya ve kıyafetin etiket ve ambalajında ürünün hangi hayvandan elde edildiğini görebilecekler.

Düzenlemenin Ayrıntıları

Yeni tebliğe göre, dana, koyun ya da kuzu derisi gibi hayvansal parça içeren ürünlerin etiketinde bu bilgilerin yer alması zorunlu hale getirildi. Bu sayede, tüketiciler satın alacakları ürünlerin içeriği hakkında doğru ve tam bilgiye ulaşabilecekler.

Düzenleme, hayvansal olmayan parçaların suni, vegan ve sentetik deri gibi ifadeleriyle tüketiciyi yanıltmasının önüne geçmeyi de amaçlıyor. Ürün grupları arasında tekstil, eldiven, ayakkabı, çanta, cüzdan, kemer, saat, takı, kırtasiye, mobilya, halı ve oyuncak gibi çeşitler bulunuyor.

Geçiş Süreci ve Denetim Önemi

Firmalara uyum sağlama süresi tanırken, düzenleme 2 ay sonra yürürlüğe girecek. Dericizade Onursal Başkanı Faruk Küçük, bu çalışmanın tüketicilerin doğru bilgilendirilmesi açısından son derece önemli olduğunu ifade etti. Küçük, giysilik tekstil ürünlerinin çoğunlukla kuzu derisinden, çanta ve cüzdan gibi ürünlerin ise dana ve sığır derisinden yapıldığını belirtti.

Küçük, mevcut ürünler üzerinde 'Türk derisi' ibaresinin bulunduğunu vurgulayarak, "Bundan sonra etikette 'kuzu' ya da 'koyun derisi' de yazılacak," dedi. Ayrıca, suni deri ürünleri için 'deri' kelimesinin kullanılmaması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Ürünlerin üretiminden mağazaya kadar olan süreçte denetimlerin düzenli ve etkili bir şekilde yapılması gerektiğinin altını çizen Küçük, düzenlemenin önemine dikkat çekti.

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan düzenleme kapsamında dana, koyun ya da kuzu derisi gibi hayvansal parça içeren eşyanın etiketinde ve ambalajında, ürünün hangi hayvandan elde edildiğinin belirtilmesiyle, vatandaşlar aldığı ürüne dair doğru ve tam bilgiye ulaşabilecek. Dericizade Onursal Başkanı Faruk Küçük, AA muhabirine, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan düzenleme kapsamında dana, koyun ya da kuzu derisi gibi hayvansal parça içeren eşyanın etiketinde ve ambalajında, ürünün hangi hayvandan elde edildiğinin belirtilmesiyle, vatandaşlar aldığı ürüne dair doğru ve tam bilgiye ulaşabilecek. Dericizade Onursal Başkanı Faruk Küçük, AA muhabirine, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.