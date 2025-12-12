Derince'de Kaçak Deniz Küreği Operasyonu: Yelken Kulübünde 2 Tekneye El

Güvenlik kamerasına yansıyan arama ve el koyma işlemi

Kaçakçılık ve Gümrük Muhafaza ekipleri, izini sürdükleri kaçak deniz küreği teknelerine ulaşmak için yürüttükleri çalışmada, iddiaya göre Kocaeli’nin Derince ilçesinde bulunan bir kürek ve su sporları kıyı alanında operasyon düzenledi.

Ekiplerin incelemelerinin ardından bölgeye intikal ettiği ve yapılan arama sonucu iki tekneye el konulduğu belirtildi. Söz konusu tekneler yediemin otoparkına çekildi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Yetkililer, diğer teknelerin akıbetinin henüz netlik kazanmadığını ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

Yelken kulübünden açıklama

Derince Yelken Kulübü Başkan Yardımcısı Reyhan Güzelgün Yılmaz, akşam saatlerinde Edirne’den gelen polis ekiplerinin kulübe haber vererek arama yapacaklarını bildirdiğini söyledi. Yılmaz, yaşananları şöyle aktardı:

"Bu akşam Edirne’den gelen polis ekipleri bizi aradı. Kulüp içinde arama yapacaklarını belirttiler. Konuyla ilgili bir bilgi aldık. Kulübümüze, Derince Belediyesi tarafından yerleştirilen kürek kulübünün kaçakçılıkla bir işleri olmuş. Ekipler geldi, tutanaklarını tuttu, işlemlerini yaptılar ve teknelerini alıp götürdüler."

Yılmaz, kulübün 15 yıldır aynı yerde olduğunu belirterek, "Biz yelken kulübü olarak burada ilk defa böyle bir olayı yaşıyoruz. 15 yıldır buradayız ve bu tarz olayların olabileceğini daha önce yetkili mercilere, Derince Belediyesi’ne, diğer birimlere defalarca anlatmaya çalışmıştık. Şimdi olay resmi şekilde açığa çıkarıldı. Bundan sonraki süreci biz de takip edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Yelken kulübüne kaçak tekne operasyonu kamerada