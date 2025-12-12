DOLAR
42,69 -0,23%
EURO
50,16 -0,02%
ALTIN
5.902,59 -0,86%
BITCOIN
3.843.984,64 1,64%

Derince'de Kaçak Deniz Küreği Operasyonu: Yelken Kulübünde 2 Tekneye El

Kaçakçılık ve Gümrük Muhafaza ekipleri, Derince'deki yelken kulübünde yurda kaçak sokulduğu iddia edilen iki deniz küreği teknesine el koydu; görüntüler güvenlik kamerasında.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 23:07
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 23:07
Derince'de Kaçak Deniz Küreği Operasyonu: Yelken Kulübünde 2 Tekneye El

Derince'de Kaçak Deniz Küreği Operasyonu: Yelken Kulübünde 2 Tekneye El

Güvenlik kamerasına yansıyan arama ve el koyma işlemi

Kaçakçılık ve Gümrük Muhafaza ekipleri, izini sürdükleri kaçak deniz küreği teknelerine ulaşmak için yürüttükleri çalışmada, iddiaya göre Kocaeli’nin Derince ilçesinde bulunan bir kürek ve su sporları kıyı alanında operasyon düzenledi.

Ekiplerin incelemelerinin ardından bölgeye intikal ettiği ve yapılan arama sonucu iki tekneye el konulduğu belirtildi. Söz konusu tekneler yediemin otoparkına çekildi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Yetkililer, diğer teknelerin akıbetinin henüz netlik kazanmadığını ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

Yelken kulübünden açıklama

Derince Yelken Kulübü Başkan Yardımcısı Reyhan Güzelgün Yılmaz, akşam saatlerinde Edirne’den gelen polis ekiplerinin kulübe haber vererek arama yapacaklarını bildirdiğini söyledi. Yılmaz, yaşananları şöyle aktardı:

"Bu akşam Edirne’den gelen polis ekipleri bizi aradı. Kulüp içinde arama yapacaklarını belirttiler. Konuyla ilgili bir bilgi aldık. Kulübümüze, Derince Belediyesi tarafından yerleştirilen kürek kulübünün kaçakçılıkla bir işleri olmuş. Ekipler geldi, tutanaklarını tuttu, işlemlerini yaptılar ve teknelerini alıp götürdüler."

Yılmaz, kulübün 15 yıldır aynı yerde olduğunu belirterek, "Biz yelken kulübü olarak burada ilk defa böyle bir olayı yaşıyoruz. 15 yıldır buradayız ve bu tarz olayların olabileceğini daha önce yetkili mercilere, Derince Belediyesi’ne, diğer birimlere defalarca anlatmaya çalışmıştık. Şimdi olay resmi şekilde açığa çıkarıldı. Bundan sonraki süreci biz de takip edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Yelken kulübüne kaçak tekne operasyonu kamerada

Yelken kulübüne kaçak tekne operasyonu kamerada

İLGİLİ HABERLER

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
MB Başkanı Karahan’ın Annesi Op. Dr. Hatice Karahan Uşak’ta Defnedilecek
2
Erzurum'da 112 Ekiplerine Stres Yönetimi Eğitimi
3
Güllü’nün Ölümü: Kızı ve 4 Kişi Adliyeye Sevk Edildi
4
Derince'de Yelken Kulübüne Kaçak Tekne Baskını: 2 Tekneye El Konuldu
5
Isparta Hisarardı'da Art Arda Köpek Ölümleri: Valilik İnceleme Başlattı
6
Diyarbakır'da Tekel Bayisine El Bombası Atıldı
7
Derince'de Kaçak Deniz Küreği Operasyonu: Yelken Kulübünde 2 Tekneye El

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

DSİ 1389 İşçi Alımı Kura Tarihi Belli Oldu

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?