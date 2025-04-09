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Derviş Zaim, AA'nın Sinema Atölyesi'nde Farklı Perspektiflerin Önemi Üzerine Konuştu

Yazar ve yönetmen Derviş Zaim, AA'nın Sinema Atölyesi'nde farklı tarzlara el atmanın önemini vurguladı.

Yayın Tarihi: 09.04.2025 18:56
Güncelleme Tarihi: 09.04.2025 18:56
Derviş Zaim, AA'nın Sinema Atölyesi'nde Farklı Perspektiflerin Önemi Üzerine Konuştu

Derviş Zaim, AA'nın Sinema Atölyesi'nde Farklı Perspektifler Üzerine Konuştu

Ünlü yazar ve yönetmen Derviş Zaim, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği Sinema Atölyesi'ne katıldı. Atölye kapsamında, sinemateknik süreçler ve yaratıcı yaklaşımlar üzerine samimi bir sohbet gerçekleştiren Zaim, katılımcılara ilham verici bilgiler sundu.

Zaim, sinema dünyasında başarılı olmanın anahtarlarından birinin farklı tarzlara yönelmek olduğunu belirtti. "Arada başka tarz işlere de el atmanız lazım. Bu, farklı bir perspektifle kendinize bakmanızı sağlar" diyerek, denemelerin ve keşiflerin önemine dikkat çekti.

Atölye, katılımcılara yeni bakış açıları sunarken, Zaim'in deneyimleri de genç sinemacıların kariyerlerine ışık tutma potansiyeli taşıyor. Attığı adımlar ve sunduğu öneriler, sinema sanatının evrenselliğine vurgu yaparak yeni ufuklar açıyor.

AAtölye, Anadolu Ajansının (AA) Sinema Atölyesi serisinin on üçüncü etkinliğinde, "Türk Sineması"...

AAtölye, Anadolu Ajansının (AA) Sinema Atölyesi serisinin on üçüncü etkinliğinde, "Türk Sineması" temasıyla düzenlenen söyleşide yazar ve yönetmen Derviş Zaim'i (fotoğrafta) konuk etti.

AAtölye, Anadolu Ajansının (AA) Sinema Atölyesi serisinin on üçüncü etkinliğinde, "Türk Sineması"...

AAtölye, Anadolu Ajansının (AA) Sinema Atölyesi serisinin on üçüncü etkinliğinde, "Türk Sineması" temasıyla düzenlenen söyleşide yazar ve yönetmen Derviş Zaim'i (fotoğrafta) konuk etti.

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