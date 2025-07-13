Dervişoğlu: "Cumhuriyet Bir Hikayedir, Mücadeleyle Tanımlanır"

Dervişoğlu, SİYASAM ve Milliyetçi Kongre Derneği Programında Önemli Mesajlar Verdi

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Cumhuriyet bir hikayedir, özgürlükle yazılır, mücadeleyle tanımlanır" diyerek gençlere seslendi. Dervişoğlu, Siyaset Araştırma Merkezi (SİYASAM) ve Milliyetçi Kongre Derneği tarafından düzenlenen programda, Türkiye Barolar Birliği'nin Litai Konukevi'nde konuşma yaptı.

Gençlerin Yükü ve Geleceği

Dervişoğlu, Türkiye'nin modernleşme sürecinin gençleri yorduğunu vurguladı. "Bu ülke gençlerini yordu ve hala yormaya devam ediyor" diyen Dervişoğlu, gençlere, "Yarınlar sizindir" diyemeyeceklerini, çünkü onun yerine bugünün yıllarının sahibi olmaları gerektiğini ifade etti.

Bugünü Birlikte Kurma Vurgusu

Dervişoğlu, gençlerin yalnızca ülkenin geleceği değil, aynı zamanda bugünü de temsil ettiğini belirtti. "Artık boş vaatlerle değil, 'Gelin bugünü birlikte kuralım' diyerek yola çıkacağız" dedi. Gençlerin yüzlerce fikrinin olduğunu ve birçok hedefe ulaşabileceklerine olan inancını dile getirdi.

Bugünün Gereklilikleri

Dervişoğlu, "Bugün görev ve sorumluluğumuz büyüktür. Başımızda toplanan fırtına bulutlarını ruh-i mücerret ile dağıtma günüdür" şeklinde konuşarak, gençlerin elinde bulunan imkânları kullanarak Mustafa Kemal’in stratejisini yeniden düşünüp uygulama yetkisine sahip olduklarını ifade etti.

Diğer Konuşmacılar

Programda, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve SİYASAM Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Özatıcı, ayrıca Milliyetçi Kongre Derneği Başkanı Bahadırhan Dinçaslan da birer konuşma gerçekleştirdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Siyaset Araştırma Merkezi (SİYASAM) ile Milliyetçi Kongre Derneği tarafından Türkiye Barolar Birliğinin Litai Konukevi'nde düzenlediği programa katıldı. Dervişoğlu, burada konuşma yaptı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Siyaset Araştırma Merkezi (SİYASAM) ile Milliyetçi Kongre Derneği tarafından Türkiye Barolar Birliğinin Litai Konukevi'nde düzenlediği programa katıldı. Dervişoğlu, burada konuşma yaptı.