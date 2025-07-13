DOLAR
40,18 -0,09%
EURO
46,87 0,34%
ALTIN
4.348,76 -0,28%
BITCOIN
4.765.544,19 0,45%

Dervişoğlu: "Cumhuriyet Bir Hikayedir, Mücadeleyle Tanımlanır"

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, gençlere seslenerek Cumhuriyetin özgürlük ve mücadele ile yazıldığını belirtti.

Yayın Tarihi: 13.07.2025 17:09
Güncelleme Tarihi: 13.07.2025 17:09
Dervişoğlu: "Cumhuriyet Bir Hikayedir, Mücadeleyle Tanımlanır"

Dervişoğlu, SİYASAM ve Milliyetçi Kongre Derneği Programında Önemli Mesajlar Verdi

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Cumhuriyet bir hikayedir, özgürlükle yazılır, mücadeleyle tanımlanır" diyerek gençlere seslendi. Dervişoğlu, Siyaset Araştırma Merkezi (SİYASAM) ve Milliyetçi Kongre Derneği tarafından düzenlenen programda, Türkiye Barolar Birliği'nin Litai Konukevi'nde konuşma yaptı.

Gençlerin Yükü ve Geleceği

Dervişoğlu, Türkiye'nin modernleşme sürecinin gençleri yorduğunu vurguladı. "Bu ülke gençlerini yordu ve hala yormaya devam ediyor" diyen Dervişoğlu, gençlere, "Yarınlar sizindir" diyemeyeceklerini, çünkü onun yerine bugünün yıllarının sahibi olmaları gerektiğini ifade etti.

Bugünü Birlikte Kurma Vurgusu

Dervişoğlu, gençlerin yalnızca ülkenin geleceği değil, aynı zamanda bugünü de temsil ettiğini belirtti. "Artık boş vaatlerle değil, 'Gelin bugünü birlikte kuralım' diyerek yola çıkacağız" dedi. Gençlerin yüzlerce fikrinin olduğunu ve birçok hedefe ulaşabileceklerine olan inancını dile getirdi.

Bugünün Gereklilikleri

Dervişoğlu, "Bugün görev ve sorumluluğumuz büyüktür. Başımızda toplanan fırtına bulutlarını ruh-i mücerret ile dağıtma günüdür" şeklinde konuşarak, gençlerin elinde bulunan imkânları kullanarak Mustafa Kemal’in stratejisini yeniden düşünüp uygulama yetkisine sahip olduklarını ifade etti.

Diğer Konuşmacılar

Programda, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve SİYASAM Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Özatıcı, ayrıca Milliyetçi Kongre Derneği Başkanı Bahadırhan Dinçaslan da birer konuşma gerçekleştirdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Siyaset Araştırma Merkezi (SİYASAM) ile Milliyetçi...

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Siyaset Araştırma Merkezi (SİYASAM) ile Milliyetçi Kongre Derneği tarafından Türkiye Barolar Birliğinin Litai Konukevi'nde düzenlediği programa katıldı. Dervişoğlu, burada konuşma yaptı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Siyaset Araştırma Merkezi (SİYASAM) ile Milliyetçi...

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Siyaset Araştırma Merkezi (SİYASAM) ile Milliyetçi Kongre Derneği tarafından Türkiye Barolar Birliğinin Litai Konukevi'nde düzenlediği programa katıldı. Dervişoğlu, burada konuşma yaptı.

İLGİLİ HABERLER

Yediemin Depolarında Binlerce Araç Satışa Çıkıyor!

O İlde En Düşük İşçi Maaşı 75.000 TL'ye Yükseldi!

MTV Ödemeleri İçin Son Tarih 31 Temmuz! Gecikme Zamları Kapıda

SGK'dan Çifte Maaş Devrimi: Milyonlarca Kadına Ek Gelir Fırsatı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Balıkesir Açıklarında 16 Düzensiz Göçmen Yakalandı
2
Samsun'da 3 Katlı Binada Yangın; 3 Kişi Dumandan Etkilendi
3
Mersin'de Trafik Kazası: Bir Genç Hayatını Kaybetti
4
Ankara'daki 26 Katlı Binada Korkunç Yangın: 3 Kişi Hayatını Kaybetti
5
Konya'daki Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden 3 Kişi Kocaeli'de Defnedildi
6
Afyonkarahisar'da Motosiklet Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
7
Candan Erçetin ve Barcelona Gipsy Klezmer Orkestrası Bursa'da Muhteşem Bir Konser Verdi

Resmi Gazete'de Açıklanan Yüzde 70 Zam, Üniversite Öğrencilerini Şaşırttı

Yediemin Depolarında Binlerce Araç Satışa Çıkıyor!

Karabük Belediyesi'nden Emekliye Su Faturası Müjdesi!

Mardin'de Refah Payı Zammı: En Düşük Maaş 40.000 TL'ye Yükseldi!

Yeni Kredi Düzenlemesi ile Borçlar Affediliyor: 48 Ay Vade İmkanı

Gece Yarısı Çiftçilere Ödeme Müjdesi! Hayvancılığa Dev Destek

Ankara'da Kartlar Yeniden Dağıtılıyor: Kamu Yönetiminde Önemli Atamalar

MTV Ödemeleri İçin Son Tarih 31 Temmuz! Gecikme Zamları Kapıda

Bitcoin'de Tarihi Yükseliş: 118.450 Dolar İle Yeni Rekor!

SGK'dan Çifte Maaş Devrimi: Milyonlarca Kadına Ek Gelir Fırsatı!

O İlde En Düşük İşçi Maaşı 75.000 TL'ye Yükseldi!

Devletten Çocuklu Hanelere Müjdeli Zam: SED Desteği 8.198 TL'ye Yükseldi!