Dervişoğlu: Enflasyon Artışları Hızla Memura Yansıtılmalı

Dervişoğlu, Enflasyon ve Memur Zammı Üzerine Konuştu

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gerçekleştirdiği konuşmada, enflasyonda öngörülen 3 puanlık artışın derhal memur, emekli ve asgari ücretlilere yansıtılması gerektiğini savundu.

İşçi Kardeşlerle Dayanışma Vurgusu

Konuşmasına Çayırhan Termik Santrali ve Maden İşletmesi’ndeki özelleştirme karşıtı işçilerle dayanışma göstererek başlayan Dervişoğlu, "İşçi kardeşlerimizle yan yana omuz omuzayız. Çünkü onların kavgası kavgamız, derdi derdimizdir" dedi.

Ekonomik Durum Tahlili

Türkiye’nin ekonomik durumunu değerlendiren Dervişoğlu, Merkez Bankası'nın bu yıl için öngördüğü enflasyon hedefinin önce yüzde 17,5’ten yüzde 21 ve ardından yüzde 24'e çıkarıldığını, tahminin üst noktasının ise yüzde 29'a tırmandığını belirtti.

Dervişoğlu, yapılan bu güncellemelerin, maaş zamlarının etkisini azalttığını söyledi. "İktidar, enflasyonun düştüğünü açıklarken aslında Merkez Bankası'nın tahmininin iki katı kadar artışla enflasyonu yükseltti" ifadelerini kullandı.

Hükümeti Eleştirdi

Dervişoğlu, Ocak ayı enflasyonu'nun yüzde 5,03 olarak açıklandığını hatırlatarak, bu rakamın yıl sonunda beklenen enflasyon hedefleriyle çeliştiğini vurguladı. "Koyduğu hedefleri tutturamayan hükümet, her ay revize edeceği enflasyon tahminleriyle bedelini vatandaşa ödetecektir" diye ekledi.

Ekonominin Kötü Gidişatı

Müsavat Dervişoğlu, Türkiye’nin ekonomik durumunun alarm verici seviyelere ulaştığını belirterek, 2024 yılı sonuna kadar yaklaşık 5 milyon kişinin bireysel kredi ve kredi kartı borcunu ödeyemeyeceğini iddia etti. Aileleri de hesaba kattığımızda bu sayının 20 milyondan fazla insana ulaştığını vurguladı.

Erken Seçim ve Siber Güvenlik Kanunu Tartışmaları

Dervişoğlu, TBMM’de kabul edilen Siber Güvenlik Kanunu Teklifini eleştirerek, yargının devre dışı bırakıldığını ve yeni suçlar tanımlandığını öne sürdü. "Korku düzenleri için herkes birer potansiyel suçlu olarak hedef alınabilir" dedi.

Erken seçim tartışmalarına değinen Dervişoğlu, mevcut siyasi durumun demokratik bir seçim sürecine zemin hazırlamadığını kaydederek, "Türkiye'de milli iradenin millisi gitmiştir" dedi.

Sonuç Olarak

Son olarak, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili yaptığı açıklamalara değinen Dervişoğlu, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Türkiye'nin en önemli meselesidir, değiştirilmesi gereken bu sistemin kendisidir" şeklinde konuştu.