Dervişoğlu'ndan 10. Yargı Paketi Eleştirisi: 'Meclis'in Mehabetine Yakışmayacak Bir Yaklaşım'

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, SİYASAM'da Konuştu
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, 10. Yargı Paketi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Siyaset Araştırma Merkezi'nin (SİYASAM) 'Yaza Merhaba Etkinliği'ne katılan Dervişoğlu, Meclis'in çalışma biçimini eleştirerek, "Bir dönem boyu TBMM'de yapılması mümkün olabilecek işleri bir bayram tatili öncesine sıkıştırmış olmaları, Meclis'in mehabetine yakışmayacak bir yaklaşım biçimidir" ifadesini kullandı.
TBMM'nin Çalışma Düzeni Üzerine Eleştiriler
Dervişoğlu, yaptığı değerlendirmelerde, iktidar partisinin Meclis’e devamsızlığının TBMM’nin çalışma günlerini etkilediğini belirtti. "Bu yasalar, TBMM tarafından hazırlanan yasalar değil" diyerek yasaların zamanlamasına dikkat çekti.
İktidarın Stratejik Yaklaşımı
Dervişoğlu, iktidarın sonbaharda bir infaz yasası hazırlamayı planladığına dikkat çekerek, "Bu yasal düzenlemeleri, halkın eğilimlerini ölçtükten sonra yapacaklarını ifade ediyorlar" CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bir medyaya verdiği röportajdaki ifadelerine de değinen Dervişoğlu, yapılan eleştirilerin mantıklı olması gerektiğini savundu. "Bir siyasal eleştiridir benim yaptığım" diyerek, bu konuda kamuoyunu bilgilendirmesi gerektiğini belirtti. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu (önde sol 3), Siyaset Araştırma Merkezi'ni (SİYASAM) ziyaret ederek "Yaza Merhaba Etkinliği"ne katıldı. İYİ Parti Milli Güvenlik ve Göç Politikaları Başkanı Cenk Özatıcı (önde sol 4) da ziyarette yer aldı. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu (önde sol 3), Siyaset Araştırma Merkezi'ni (SİYASAM) ziyaret ederek "Yaza Merhaba Etkinliği"ne katıldı. İYİ Parti Milli Güvenlik ve Göç Politikaları Başkanı Cenk Özatıcı (önde sol 4) da ziyarette yer aldı.
Özgür Özel ile İlgili Yorumlar
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bir medyaya verdiği röportajdaki ifadelerine de değinen Dervişoğlu, yapılan eleştirilerin mantıklı olması gerektiğini savundu. "Bir siyasal eleştiridir benim yaptığım" diyerek, bu konuda kamuoyunu bilgilendirmesi gerektiğini belirtti.
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu (önde sol 3), Siyaset Araştırma Merkezi'ni (SİYASAM) ziyaret ederek "Yaza Merhaba Etkinliği"ne katıldı. İYİ Parti Milli Güvenlik ve Göç Politikaları Başkanı Cenk Özatıcı (önde sol 4) da ziyarette yer aldı.
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu (önde sol 3), Siyaset Araştırma Merkezi'ni (SİYASAM) ziyaret ederek "Yaza Merhaba Etkinliği"ne katıldı. İYİ Parti Milli Güvenlik ve Göç Politikaları Başkanı Cenk Özatıcı (önde sol 4) da ziyarette yer aldı.