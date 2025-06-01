Dervişoğlu'ndan 10. Yargı Paketi Eleştirisi: 'Meclis'in Mehabetine Yakışmayacak Bir Yaklaşım'

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, SİYASAM'da Konuştu

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, 10. Yargı Paketi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Siyaset Araştırma Merkezi'nin (SİYASAM) 'Yaza Merhaba Etkinliği'ne katılan Dervişoğlu, Meclis'in çalışma biçimini eleştirerek, "Bir dönem boyu TBMM'de yapılması mümkün olabilecek işleri bir bayram tatili öncesine sıkıştırmış olmaları, Meclis'in mehabetine yakışmayacak bir yaklaşım biçimidir" ifadesini kullandı.

TBMM'nin Çalışma Düzeni Üzerine Eleştiriler

Dervişoğlu, yaptığı değerlendirmelerde, iktidar partisinin Meclis’e devamsızlığının TBMM’nin çalışma günlerini etkilediğini belirtti. "Bu yasalar, TBMM tarafından hazırlanan yasalar değil" diyerek yasaların zamanlamasına dikkat çekti.

İktidarın Stratejik Yaklaşımı