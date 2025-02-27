Dervişoğlu'ndan PKK'ya Silah Bırakma Çağrısına Sert Tepki

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, terör örgütü PKK'nın silah bırakma çağrısı üzerine yaptığı açıklamalarda, "Terör örgütünün sözde kendini feshiyle, olmayan bir savaşın barışının geleceğine inanmamızı bekleyenlerin, emin olunuz ki, bizi düşürecekleri bu karanlığın dibi yoktur" ifadelerini kullandı.

Dervişoğlu, partinin ek binasında düzenlediği basın toplantısında, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın çağrısına yanıt verdi. Türk devletinin, Suriye'nin kuzeyinde yapılanan PYD/YPG'nin aslında "PKK'nın ta kendisi" olduğunu ifade eden Dervişoğlu, iktidarın ABD ve Avrupa Birliği'ne seslenerek, "PYD/YPG, PKK'nın kendisidir. PKK'ya terör örgütü deyip, YPG'ye destek oluyorsunuz. İkisi de aynı örgüttür" şeklinde konuştu.

Dervişoğlu, Öcalan'ın yaptığı çağrının yalnızca "PKK'ya yazıhanesini Irak'ın kuzeyinden, Suriye'nin kuzeyine taşıması çağrısı" olduğunu belirtti. Tüm vatandaşlara, bu sürecin sonuçlarıyla yüzleşmeleri gerektiğini hatırlatan Dervişoğlu, şunları söyledi:

"Umuyorum ki bugün televizyonlarda yayınlanan, terörist başı ve avanelerinin fotoğrafını gördüklerinde, mektubu duyduklarında, binlerce şehidimizi düşünmüşlerdir. Onların annelerinin, babalarının, çocuklarının, eşlerinin yıllardır yaşadıkları tarifsiz acıları bir de böylesine bir ihanetin eklenmesiyle, yaşadıkları derin acıyı bir kere daha tazeleyip anlamışlardır."

Dervişoğlu, sözlerine şu şekilde devam etti: "Bebek katilinden, barış güvercini yaratmaya cüret eden bu iktidar, PKK'yı lağvetme kılıfıyla aslında Cumhur İttifakı devletine katılmaktadır. Ezcümle, hangi isim ve gerekçeyle yapılırsa yapılsın, bu süreç, millet tanımıyla oynayarak, ömür boyu başkanlık pazarlığıdır."

İYİ Parti Genel Başkanı, mevcut iktidarın terörizmi sona erdirme hedefine ilişkin eleştirilerini sürdürerek, "Geldiğimiz noktada, tescilli bebek katilinin mektubuna sığınarak, çoktan kendini başka isimlere ve coğrafyalara taşımış bir terör örgütünün sözde kendini feshiyle, olmayan bir savaşın barışının geleceğine inanmamız bekleniyor. Emin olunuz ki, bizi düşürecekleri bu karanlığın dibi yoktur. Gün, bu gölge oyununa seyirci kalanlar ve alkışlayanlarla mücadele günüdür" diyerek açıklamasını tamamladı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partinin ek binasında, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın PKK'ya silah bırakma ve kendini feshetme çağrısına ilişkin basın toplantısı düzenledi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partinin ek binasında, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın PKK'ya silah bırakma ve kendini feshetme çağrısına ilişkin basın toplantısı düzenledi.