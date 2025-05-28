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Dervişoğlu'ndan Sert Mesaj: 'Anayasa Kuşatmasını Yaracağız!'

İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, TBMM'de yaptığı konuşmada yeni anayasa sürecine dair sert mesajlar verdi ve adalet sorununa dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 28.05.2025 13:04
Güncelleme Tarihi: 28.05.2025 13:04
Dervişoğlu'ndan Sert Mesaj: 'Anayasa Kuşatmasını Yaracağız!'

Dervişoğlu'ndan Sert Mesaj: 'Anayasa Kuşatmasını Yaracağız!'

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, yeni anayasa çalışmaları ve Türkiye'nin adalet sorunları hakkında dikkat çekici ifadelerde bulundu. Dervişoğlu, mevcut anayasa hazırlıklarını eleştirerek, "Akıllarınca hedefleri hazırladıkları anayasayı DEM işbirliğiyle geçirmektir. Şunu herkes bilmelidir ki biz bu kuşatmayı yaracağız, bu hezeyanlara geçit vermeyeceğiz, korku duvarlarını yıkacağız ve bu ablukayı dağıtacağız" dedi.

27 Mayıs Darbesine Dikkat Çekti

Dervişoğlu, konuşmasında 27 Mayıs darbesinin Türkiye tarihindeki acı hatıralarından biri olduğunu belirterek, demokrasi şehitlerini rahmetle andı. Menderes'in katkılarıyla Türk milletinin önemli bir tarihi eşik atlattığını vurguladı.

Adalet Sorununun Üzerinde Durağı

Dervişoğlu, Türkiye’de sıradan vatandaşlara karşı işlenen suçlara da dikkat çekerek, "Suç, sadece devlete karşı girişilen bir fiil değildir. Suç, topluma, yani vatandaşa karşı da işlenir" ifadelerini kullandı. Hükümetin uygulamalarının kişi ve toplum üzerindeki etkilerine değinerek, ayrımcı yasaların adalet anlayışını zedelediğini söyledi.

Ekonomik Sorunlara Dikkat

Dervişoğlu, ekonomik durumu değerlendirerek, "Ekonomi, sofradaki ekmek kadar bir memleketin onurudur. Ekonomi işleyen fabrika olduğu kadar, işleyen fikirler ve yeniliklerdir" dedi. Çiftçilerin ve esnafın sorunlarına değinen Dervişoğlu, tüccarların sorunlarının yeterince ele alınmadığına vurgu yaptı.

Çocuk Yoksulluğu ve Aile Politikasına Eleştiri

Dervişoğlu, 2026-2035 döneminin Aile ve Nüfus 10 Yılı ilan edilmesini eleştirerek, "Bu ülkede her üç çocuktan biri yoksulken aile 10 yılı planlıyorsunuz. 7 milyondan fazla çocuk yoksulken, okula aç, kalem-deftersiz giderken mi bunu planlıyorsunuz?" şeklinde konuştu.

Geleceği Gençler Kurtaracak

Dervişoğlu, gelecek kaygısı olmayan, gençlerin yüzü gülmeyen bir Türkiye'den bahsedilemeyeceğini belirterek, sorunların çözülmesi için gençlerin dertlerine yönelik adım atılması gerektiğini vurguladı.

Yeni Anayasa Süreci Hakkında Sonuç

Partisine katılan yeni isimlere rozetlerini takan Dervişoğlu, anayasa sürecine dair şu sözlerle konuşmasını sonlandırdı: "Bu kuşatmayı yaracağız!" Kılıç, anayasa çalışmalarında kararlılık vurgusu yaparak, Türkiye’nin geleceği için gerekli adımların atılması gerektiğini ifade etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu (sağda), partisinin TBMM Grup Toplantısı'na...

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu (sağda), partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katıldı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu (sağda), partisinin TBMM Grup Toplantısı'na...

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu (sağda), partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katıldı.

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