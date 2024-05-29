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Dervişoğlu’ndan ‘yeni anayasa’ tartışmaları yorumu: “Anayasada Erdoğan vesayeti var”

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin grup toplantısında konuştu. Dervişoğlu, yeni anayasa tartışmaları ve sokak hayvanları ile ilgili açıklama yaptı.

Yayın Tarihi: 29.05.2024 14:04
Güncelleme Tarihi: 29.05.2024 14:04
Dervişoğlu’ndan ‘yeni anayasa’ tartışmaları yorumu: “Anayasada Erdoğan vesayeti var”

İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, partisinin Meclis grup toplantısında kürsüde bazı açıklamalarda bulundu. Dervişoğlu, , yeni anayasa tartışmaları ve sokak hayvanları meselesini ele aldı.

Yeni anayasa tartışmaları ile ilgili olarak Dervişoğlu, “2018 yılından beri, tek adamlığı bu milletin başına musallat ettiniz. Yürürlükte olan anayasada vesayet var ama bu sizin yaptığınız değişikliklerden kaynaklı oldu. Bu anayasada Tayyip Erdoğan vesayeti var. Bütün vesayetleri anayasadan silelim, ama işe Erdoğan’ın vesayetini kaldırmakla başlayalım. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi diye adlandırılan Tayyipizm'den Türkiye'yi kurtaralım” ifadelerini kullandı.

Sokak hayvanları ile ilgili olarak ise Dervişoğlu, “Biz yüzyıllardır sokak hayvanlarına merhamet eden bir milletiz. Çocuklar ve hayvanlar arasında bir tercih yapmadık. İstenirse bir sene içinde sokak hayvanlarının yüzde 70’i kısırlaştırılabilir. Bu işten siz sorumlusunuz. Topluma ‘kim ölsün’ diye sorarak, sorumluluktan kaçamazsınız” şeklinde konuştu.

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