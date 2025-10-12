Dervişoğlu: 'Türk milliyetçiliği kinle değil adaletle büyür'

Ankara - Milliyetçi Kongre Derneği Kongresi

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Milliyetçi Kongre Derneğinin Ankara'daki otelde düzenlenen kongresine katıldı ve katılımcılara yönelik kapsamlı bir konuşma gerçekleştirdi.

"Türk milliyetçiliği, kinle değil adaletle, nefretle değil sorumlulukla büyür çünkü bizler biliyoruz ki milliyetçilik, geçmişin kahramanlıklarını övmekle bitmez, asıl görev, geleceği inşa etmektir."

Dervişoğlu, milliyetçiliğe ilişkin farklı tanımlara değinerek kimilerinin onu "sadece manevi şuur", kimilerinin "vatan, millet, bayrak sevgisi" ve kimilerinin ise "bir marşın coşkusu" olarak gördüğünü aktardı. Kendi tanımını ise "milletinin yükünü kendi omuzlarında hissetmek" şeklinde ifade etti.

Geleceğe çağrı: 'Gelin, geleceği beraber inşa edelim.'

"Gelin, geleceği beraber inşa edelim." diyen Dervişoğlu, sorumlulukları, çabaları ve enerjiyi birleştirerek "yarının aydınlık ufuklarıyla buluşalım, hür, müreffeh ve kalkınmış bir Türkiye'yi el birliğiyle yeniden şahlandıralım" çağrısında bulundu.

Dervişoğlu, Türk milliyetçiliğini bir "inşa hareketi" olarak nitelendirerek bunun hamasetle sınırlı olmadığını; çalışmak, okumak, üretmek ve sorgulamanın milliyetçiliğin temel unsurları olduğunu vurguladı.

"Zira bir milletin geleceği, gençliğinin aklında ve ahlakındadır. Eğer sizler, üniversitelerde bilimde öncü, fabrikalarda üretimde öncü, siyasette dürüstlükte öncü olursanız, işte o zaman Türk milleti yeniden yükselişe geçecektir. Unutmayın, Atatürk, 'Bütün ümidim gençliktedir.' derken yalnızca bir temenni dile getirmedi, aynı zamanda bir sorumluluk yükledi. Başbuğ Türkeş, 'Türk gençliği, büyük davaların sahibidir.' derken hamasetten söz etmedi, bir görev verdi. Siz, bu milletin en büyük yükümlülüğünün taşıyıcılarısınız."

Kimlik siyaseti değil; bilgi, emek ve sorumluluk

Dervişoğlu, milliyetçiliğin dar bir kimlik siyaseti olmadığını; bunun yerine bilimde özgürleşmek, ekonomide bağımsızlaşmak ve kültürde şahsiyetli duruş göstermek anlamına geldiğini söyledi. Salondakilere, "Gücünüzün kaynağı yalnızca öfkeniz olmasın, bilginiz de olsun." tavsiyesinde bulundu.

"Hedefiniz, yalnızca geçmişin ihtişamı olmasın, geleceğin inşası olsun ve yolunuz yalnızca sloganlardan ibaret olmasın, emekten, ahlaktan ve adaletten geçsin." sözleriyle gençleri uyardı ve ekledi: "Asla unutmayın ve aklınızdan çıkarmayın, kaybedecek bir neslimiz daha yoktur. Macera peşinde koşamayız. Mutlaka başarmak ve tarihe karşı yüklendiğimiz sorumluluğun icaplarını yerine getirmek zorundayız. Ben kıyamet gününe kadar sizin yanınızda, safınızda, kazdığınız siperde olacağım."

Programa ayrıca Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da katıldı.

