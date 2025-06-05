Derya Ayaydın Kağıthane'de Kurban Bayramı Coşkusunu Paylaştı

AK Parti İstanbul Milletvekili Derya Ayaydın, Kağıthane'de Bayram coşkusunu yaşattı

AK Parti İstanbul Milletvekili Derya Ayaydın, Kurban Bayramı arifesinde gerçekleşen etkinlikte Kağıthane'de vatandaşlarla bir araya gelerek bayramlarını kutladı.

Vatandaşlarla Birlikte Olmanın Önemi

Ayaydın, Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın her daim milletiyle iç içe bir lider olduğunu vurguladı. "Bizler de onun yolunda, izinde devam ediyoruz. Vatandaşlarımızdan hiçbir zaman kopmadan, onlarla beraber olmaya devam edeceğiz." dedi.

Bayramlaşma ve İkramlar

Kağıthane Hasbahçe Mesire Alanı'nda düzenlenen etkinlikte, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin de yer aldı. Ayaydın, çocuklara şeker ikram ederek onları sevindirdi.

Gelecek Nesillerle Bayram Kutlaması

Bayram öncesinde vatandaşlarla bir araya gelmekten duyduğu mutluluğu dile getiren Ayaydın, "Bugün Kağıthane'de vatandaşlarımızla bayramlaşmaya geldik. Öncelikle Filistinli kardeşlerimiz olmak üzere tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle tebrik ediyorum." dedi.

Geleceklerinin teminatı olan gençlerle bayram kutlayacaklarını ifade eden Ayaydın, "Çocuklarımızla oynayacağız, büyüklerimizin ellerinden öpüp hatırlarını soracağız." şeklinde konuştu.

Büyük Hizmetlerin Adresi

Ayaydın, AK Parti olarak Kağıthane'de belediyecilik anlamında önemli hizmetler gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bugün de bayramlaşmaya yine milletimizle beraber olmaya geldik." ifadesini kullandı.

Başkan Öztekin'den Bayram Mesajı

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, bayrama ilişkin kurban kesim noktaları ve diğer hazırlıkları arife gününden tamamladıklarını belirtti. Öztekin, "Bugün, sağ olsun milletvekilimizle birlikte burada çocuklarımızın, gençlerimizin bayramını tebrik ediyoruz. Ben de buradan tüm hemşehrilerimize, Kağıthane'de de İstanbul'da da 'Bayramınız kutlu olsun.' diyorum." dedi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Derya Ayaydın, Kurban Bayramı arifesinde Kağıthane Hasbahçe Mesire Alanı'nda vatandaşlarla bir araya gelerek gazetecilere açıklamalarda bulundu.

AK Parti İstanbul Milletvekili Derya Ayaydın, Kurban Bayramı arifesinde Kağıthane Hasbahçe Mesire Alanı'nda vatandaşlarla bir araya gelerek gazetecilere açıklamalarda bulundu.