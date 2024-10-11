Derya Yanık'tan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Vurgusu

Yanık, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelenin Önemi Üzerine Konuştu

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Derya Yanık, Anadolu Yayıncılar Federasyonu'nu ziyareti sırasında kadına yönelik şiddetle mücadele ve çocuk istismarına dair önemli açıklamalarda bulundu.

Mesele Siyaset Üstü Bir Bakış Açısıyla Ele Alınmalı

"Biz AK Parti olarak bu mücadeleyi yürütmekte kararlıyız," diyerek, mücadeledeki önleyici tedbirlere ve toplumsal farkındalığa vurgu yaptı.

Kadın cinayetlerinin artışına dair eleştiriler konusunda yanıt veren Yanık, "Hukuki tedbirler yetersiz değil, var olan yasalar etkili bir şekilde uygulanmalı," dedi.

Çocuklar ve Aile Değerleri Üzerine

Derya Yanık, aile birliğini güçlendirmenin yanı sıra sanal alanın tehlikelerini de göz önünde bulundurarak, "Aileyi korumak için ortak tutum belirlemeliyiz," ifadesini kullandı.

İstanbul Sözleşmesi Tartışmaları

Yanık, İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasının ardından kadın cinayetlerinin arttığı yönündeki eleştirilere yanıt verdi; "Sözleşme vardır ama uygulamalar önemlidir. Kadına yönelik şiddetle mücadelede ilerleme sağlamak için somut adımlar atmalıyız."

Küresel Sorunlar ve Birleşmiş Milletler Sistemi

Derya Yanık, uluslararası alanda özellikle İsrail'in saldırılarına dikkat çekerek, "Birleşmiş Milletler sistemi iflas etmiş durumda," şeklinde konuştu. Yanık, bölgesel ve küresel tehditlere karşı daha etkin çözümler bulunması gerektiğine vurgu yaptı.

Sonuç olarak, Derya Yanık, kadına yönelik şiddetle mücadeledeki sorumlulukları kabul ederek çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.