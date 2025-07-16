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DESKİ'ye Çiftçilerin Sulama Suyunu Kirlettiği İçin 1,67 Milyon Lira Ceza

Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ, Ellez Deresi'ne arıtmasız atık su deşarjından 1,67 milyon lira ceza aldı.

Yayın Tarihi: 16.07.2025 11:57
Güncelleme Tarihi: 16.07.2025 11:57
DESKİ'ye Çiftçilerin Sulama Suyunu Kirlettiği İçin 1,67 Milyon Lira Ceza

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (DESKİ)'ye 1 milyon 671 bin 844 lira ceza uygulandığını açıkladı. Ceza, atık suyu arıtmadan Ellez Deresi'ne deşarj edilmesi nedeniyle verildi.

Bakanlığın açıklamasına göre, Denizli ilinde çiftçilerin ürün veriminde yaşanan düşüşler üzerine yapılan inceleme sonucunda, Merkezefendi ilçesi Sevindik Mahallesi'nde evsel atık suların arıtılmadan derelere bırakıldığı tespit edildi.

Bu durumu değerlendiren bakanlık, Çevre Kanunu kapsamında DESKİ'ye ceza uygularken, Cumhuriyet Başsavcılığına da suç duyurusunda bulundu. Yapılan incelemelerde, kontrolsüz deşarjın yalnızca Ellez Deresi değil, aynı zamanda Devlet Su İşleri Sol Sahil Sulama Kanalı'nı da kirlettiği belirlendi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, atık suyu arıtmadan Ellez Deresi'ne deşarj...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, atık suyu arıtmadan Ellez Deresi'ne deşarj ettiği belirlenen Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne (DESKİ) 1 milyon 671 bin 844 lira ceza uygulandığını bildirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, atık suyu arıtmadan Ellez Deresi'ne deşarj...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, atık suyu arıtmadan Ellez Deresi'ne deşarj ettiği belirlenen Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne (DESKİ) 1 milyon 671 bin 844 lira ceza uygulandığını bildirdi.

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