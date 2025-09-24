Destici: BM'nin Değeri 'Veto' Zinciri Kırılmadan Artmaz

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında 80. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kuruluna ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve kuruluşun etkinliğinin beş ülkenin veto hakkına bağlı olduğunu söyledi.

BM Genel Kurulu ve 'veto' eleştirisi

Destici, toplantıda şu tespitte bulundu: 'Birleşmiş Milletler toplanıyor, ülkeler burada seslerini duyurmak için bir zemin buluyor ama hepsi bu kadar, sonuç yok. Sonuç, o veto hakkı olan beş ülkeye bağlı.'

'Dünya beşten büyüktür' sözünün Birleşmiş Milletler'deki çarpıklığı gözler önüne serdiğini belirten Destici, veto sisteminin yüzlerce ülkenin ortak iradesini etkisiz kıldığını vurguladı.

Erdoğan'ın konuşmasına teşekkür ve Doğu Akdeniz vurgusu

Destici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 80. BM Genel Kurulu'ndaki konuşması için şükranlarını sunduğunu; konuşmanın kuruldaki en öne çıkan konuşmalardan biri olduğunu ifade etti. Destici, Erdoğan'ın Doğu Akdeniz ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması çağrısını da 'çok kıymetli' bulduğunu söyledi.

Gazze, İslam dünyasının sessizliği ve İspanya örneği

Gazze'de yaşananlara karşı İslam ülkelerinin sessiz kaldığını vurgulayan Destici, İspanya'nın aldığı adımları örnek gösterdi: 'İspanya, Madrid'den çıkardığı kraliyet kararnamesiyle İsrail'e silah ambargosu uyguladı. 700 milyon avroluk roket sistemi anlaşmasını çöpe attı. Yahudi yerleşimlerinden ürün ithalatını yasakladı, İsrailli bakanlara ülkeye giriş yasağı getirdi, büyükelçisini geri çekti.'

Destici, buna karşılık İslam dünyasının sadece kınama metinleriyle yetindiğini belirterek fiili adım atılmamasını eleştirdi.

Yeni yasama yılı ve çocuklarla ilgili düzenleme çağrısı

Destici, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni yasama yılının 1 Ekim'de başlayacağını anımsatarak toplumun beklentilerine değindi. Özellikle 'suça sürüklenen çocuklar' olarak tanımlanan ve suç örgütleri tarafından kullanılan gençlerle ilgili yeni ceza düzenlemeleri gerektiğini söyledi.

Evlatları kaybetmek istemediklerini belirten Destici, toplumu ve gençleri 'sapkınlığa özendirecek' davranışlarda bulunanlarla, 'sözde şarkıcılar', diziler, dizi yapımcıları ve senaristlerle mücadele edecek yeni yasal düzenlemelerin zorunlu olduğunu ifade etti.

Destici, mevcut Birleşmiş Milletler yapısının düzeltilmesinin dünya barışı için elzem olduğunu, ancak bunun kısa vadede kolay gerçekleşmeyeceğini de kaydetti.