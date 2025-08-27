Destici'den Cem Vakfı'na Birlik ve Hoşgörü Mesajı

BBP Genel Merkezi'ndeki kabulde birlik vurgusu

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Cem Vakfı Genel Başkanı Ahmet Rasim Tükek ve beraberindeki heyeti partisinin genel merkezinde kabul etti. Görüşmede Destici, Türkiye'nin birlik ve kardeşliğe olan ihtiyacını vurgulayarak farklılıkların ayrışma değil, zenginlik kaynağı olduğunu söyledi.

Destici, toplantıda şu ifadeleri kullandı: "İster etnik köken farklılıkları olsun, ister mezhebi ya da inanç farklılıklarımız, yaşayış farklılıklarımız olsun biz bunları hiçbir zaman bir ayrışma sebebi değil, tam tersine bir zenginlik olarak gördük."

Genel Başkan Destici, insanların kimliklerinin, inançlarının ve mezheplerinin tartışma konusu edilemeyeceğini belirterek Anadolu kültürünün bu hoşgörü anlayışını benimsediğini söyledi. Konuşmasında Hacı Bektaş Veli, Hazreti Mevlana, Hacı Bayram Veli ve Yunus Emre'nin öğretilerine atıfta bulundu.

Destici, Yunus Emre sözünü hatırlatarak "Yaratılanı severiz Yaradan'dan ötürü" anlayışının Anadolu topraklarına sevgi ve hoşgörü tohumları ektiğini ifade etti. Bu kültürün, Türkiye'nin bin yıllık kardeşliğinin mayasını oluşturduğunu söyledi.

Konuşmasında Büyük Birlik Partisi'nin adının gereği olarak milletin Alevi'siyle, Sünni'siyle, Kürt'üyle, Türkmen'iyle, doğulusuyla ve batılısıyla bir, beraber ve bütün olarak görüldüğünü belirten Destici, bu birliğe katkı sağlayacak her oluşumun yanında, birliği bozacak her türlü hareketin ise karşısında olduklarını kaydetti.

Kabulde, Cem Vakfı Genel Başkanı Ahmet Rasim Tükek de taleplerini dile getirdi ve görüş alışverişinde bulunuldu.

