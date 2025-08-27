DOLAR
41,04 0%
EURO
47,59 0,59%
ALTIN
4.464,76 0,19%
BITCOIN
4.594.469,24 -0,54%

Destici'den Cem Vakfı'na Birlik ve Hoşgörü Mesajı

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Cem Vakfı heyetini kabul ederek etnik, mezhebi ve yaşayış farklılıklarını 'zenginlik' olarak nitelendirdi; birlik çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 16:37
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 16:37
Destici'den Cem Vakfı'na Birlik ve Hoşgörü Mesajı

Destici'den Cem Vakfı'na Birlik ve Hoşgörü Mesajı

BBP Genel Merkezi'ndeki kabulde birlik vurgusu

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Cem Vakfı Genel Başkanı Ahmet Rasim Tükek ve beraberindeki heyeti partisinin genel merkezinde kabul etti. Görüşmede Destici, Türkiye'nin birlik ve kardeşliğe olan ihtiyacını vurgulayarak farklılıkların ayrışma değil, zenginlik kaynağı olduğunu söyledi.

Destici, toplantıda şu ifadeleri kullandı: "İster etnik köken farklılıkları olsun, ister mezhebi ya da inanç farklılıklarımız, yaşayış farklılıklarımız olsun biz bunları hiçbir zaman bir ayrışma sebebi değil, tam tersine bir zenginlik olarak gördük."

Genel Başkan Destici, insanların kimliklerinin, inançlarının ve mezheplerinin tartışma konusu edilemeyeceğini belirterek Anadolu kültürünün bu hoşgörü anlayışını benimsediğini söyledi. Konuşmasında Hacı Bektaş Veli, Hazreti Mevlana, Hacı Bayram Veli ve Yunus Emre'nin öğretilerine atıfta bulundu.

Destici, Yunus Emre sözünü hatırlatarak "Yaratılanı severiz Yaradan'dan ötürü" anlayışının Anadolu topraklarına sevgi ve hoşgörü tohumları ektiğini ifade etti. Bu kültürün, Türkiye'nin bin yıllık kardeşliğinin mayasını oluşturduğunu söyledi.

Konuşmasında Büyük Birlik Partisi'nin adının gereği olarak milletin Alevi'siyle, Sünni'siyle, Kürt'üyle, Türkmen'iyle, doğulusuyla ve batılısıyla bir, beraber ve bütün olarak görüldüğünü belirten Destici, bu birliğe katkı sağlayacak her oluşumun yanında, birliği bozacak her türlü hareketin ise karşısında olduklarını kaydetti.

Kabulde, Cem Vakfı Genel Başkanı Ahmet Rasim Tükek de taleplerini dile getirdi ve görüş alışverişinde bulunuldu.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici (sağ 3), Cem Vakfı Genel Başkanı Ahmet...

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici (sağ 3), Cem Vakfı Genel Başkanı Ahmet Rasim Tükek (sağ 4) ve beraberindeki heyeti, partisinin genel merkezinde kabul etti.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici (sağ 3), Cem Vakfı Genel Başkanı Ahmet...

İLGİLİ HABERLER

Esenyurt EMEĞİM ile Ücretsiz Kursla Patron Olun

Konya'da Ulaşıma Çifte Zam: Okul Servisi ve Toplu Taşıma Ücretleri Yükseldi

Antalya'da Kız Çocuklarına 50.000 TL'ye Kadar Destek: Başvurular 8 Ağustos'ta Başladı

Resmi Gazete'de yayımlandı: EPDK enerji piyasası kurallarını yeniledi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Özgür Özel'den Ekrem İmamoğlu'na Marmara Cezaevi Ziyareti
2
Diyarbakır Silvan'da Saman Yüklü Kamyona Arkadan Çarpan Sürücü Öldü
3
Sivas'ta tır çarpışması: Elektrikli motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi
4
Depoyu Dolduran Kampanyalar: Bankalardan 35 Litre Bedava Akaryakıt
5
Erzincan'da Kamyonet Devrildi: Sürücü Zeki T'nin (52) Hayatını Kaybetti
6
PTT'den Dev Yatırım Atağı: İstanbul, Ankara ve Afyonkarahisar'da Yüzbinlerce m² Satışa Çıkarıldı
7
Sakarya Akyazı'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Depoyu Dolduran Kampanyalar: Bankalardan 35 Litre Bedava Akaryakıt

PTT'den Dev Yatırım Atağı: İstanbul, Ankara ve Afyonkarahisar'da Yüzbinlerce m² Satışa Çıkarıldı

Bakanlık: 'DM9600' Reflektif Şeritler Acil Toplatılıyor

Konya'da Ulaşıma Çifte Zam: Okul Servisi ve Toplu Taşıma Ücretleri Yükseldi

TCDD 80 Sürekli İşçi Alımı: Sözlü Sınav ve Noter Kurası Şartları

Esenyurt EMEĞİM ile Ücretsiz Kursla Patron Olun

Antalya'da Kız Çocuklarına 50.000 TL'ye Kadar Destek: Başvurular 8 Ağustos'ta Başladı

TOFAŞ Şahin ve Doğan 2026'da mı Geri Dönüyor?

30 Ağustos: İstanbul, Ankara, İzmir'de 07.00-23.59 Ücretsiz Ulaşım

KYK Yurt Ücretleri 2025-2026 Ne Kadar? Başvuru Takvimi Belli mi?

Halkbank'tan kadınlara rekor ödüllü 'Üreten Kadınlar Yarışması' başvuruları başladı

Resmi Gazete'de yayımlandı: EPDK enerji piyasası kurallarını yeniledi