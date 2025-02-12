Destici'den Trump'a Sert Tepki: Sürgün Planı Çatışmalara Neden Olur

Destici, Trump'ın Gazze Açıklamalarını Değerlendirdi

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, düzenlediği basın toplantısında ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'ye yönelik açıklamalarına sert tepki gösterdi. "Bu sürgün planının uygulanmaya teşebbüs edilmesi bile, hiç şüphesiz ki bölgede yayılma potansiyeli çok yüksek çatışmaları başlatacak" dedi.

Gazze'deki Saldırılar ve Hedefler

Destici, 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda, sivillerin doğrudan hedef alındığını belirtti.

İsrail'in amaçlarının "Filistin'de tek bir Müslüman bırakmamak" olduğunu vurgulayan Destici, Donald Trump ve İsrail hükümetinin açıklamalarının bu durumu bir kez daha doğruladığını ifade etti.

Çatışmaların Yayılması ve Terör Eylemleri

Destici, Trump'ın sözlerinin ne hukuk ne de insanlıkla bağdaşmadığını dile getirerek, "Bu planın uygulanmasıyla plandan netice alınması mümkün olmayacaktır. Fakat sürgün planı, bölgede yayılma potansiyeli taşıyan terör eylemlerine yol açacaktır" şeklinde konuştu.

Demokrasi ve Terörle Mücadele

Mustafa Destici, İstanbul'daki bazı belediye başkan yardımcıları ve meclis üyelerinin PKK/KCK operasyonu ile gözaltına alınmalarına değinerek, bu durumun demokrasi ile bağdaştırılmaması gerektiğini belirtti. "Terör örgütünün partisiyle işbirliği yapanlar hainlerle işbirliği yapmış demektir" dedi.

Yeniden yargılandığı davada 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'ın görevden alınmasını talep eden Destici, "Demokrasi, cinayet işleme özgürlüğü değildir. PKK'nın günahlarını örtmek mümkün değildir" dedi.

PKK'nın Legal Görünümdeki Yapıları Kapatılmalı

Destici, PKK'nın siyasi uzantılarının derhal kapatılması gerektiğini vurgulayarak, terörle müzakere değil, topyekun mücadele edilmesi gerektiğini söyledi. "Bizim mücadelemiz, tüm unsurlarına karşı olmalıdır; terör yok edilmelidir" dedi.