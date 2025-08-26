DOLAR
Destici'den 'Zafer Haftası' Mesajı: Malazgirt, Sakarya ve Büyük Taarruz'u Andı

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Malazgirt Zaferi ve Kurtuluş Savaşı kahramanlarını anarak 'Zafer Haftası'nı kutladı.

Yayın Tarihi: 26.08.2025 12:43
Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 12:43
Destici'den 'Zafer Haftası' Mesajı: Malazgirt, Sakarya ve Büyük Taarruz'u Andı

Destici'den "Zafer Haftası" Mesajı

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Malazgirt'ten Büyük Taarruz'a kadar vatan mücadelesini andı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Zafer Haftası"nı kutladı.

Destici, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, bilimsel çalışmaların, Malazgirt Zaferi'nin yüzyıllar öncesinde Anadolu'da Türklere ait yerleşimlerin var olduğunu gösteren veriler sunduğunu belirtti.

"Anadolu ve özellikle erken dönem Türk tarihiyle ilgili daha fazla çalışma yapmaya, bu alanlara daha çok emek ve kaynak ayırmaya ihtiyacımız var." değerlendirmesinde bulunan Destici, 26 Ağustos 1071'de Sultan Alparslan'ın komutasında kazanılan Malazgirt Zaferi ile Anadolu topraklarının siyasi olarak da Türklerin hakimiyetine girdiğini ve Türklere yurt olduğunu anımsattı.

Destici, şunları kaydetti:

"O tarihten itibaren bugün yaşadığımız topraklar tüm dünyada 'Türkiye' yani 'Türklerin vatanı' olarak adlandırıldı ve bu isimle tanındı. Bir başka gerçeğimiz ise Malazgirt'ten beri sayısız işgal, imha ve işgal girişimiyle karşı karşıya kalmamızdır. Çok zor günler yaşadık ama sonuçta hep kazandık, hep var olduk. Ülkemizi ve milletimizi hedef alan saldırılar bazen işgal ordularıyla, terör eylemleriyle, darbe ve darbe girişimleriyle, ekonomik, askeri, siyasi, itikadi baskılarla, bazen de milletimizin birliğini ve bütünlüğünü hedef alan bölme ve parçalama gayretleriyle gerçekleşti, gerçekleşmeye devam ediyor. Şartlar ne olursa olsun, kutsal saydığımız vatan topraklarında var olmaya, hür ve bağımsız olarak yaşamaya devam edeceğiz. Türk milleti, varlığına yönelen tehditleri imkansızlıklar içindeyken bile tümüyle bertaraf edebilecek güce ve iradeye sahip olduğunu tarihin kaydedildiği günden beri sayısız örnekle gösterdi, göstermeye devam edecek. Bugün ihtiyaca binaen milletimizin, ordumuzun terhis edildiği, silahlarının elinden alındığı günlerde bile yedi düvele karşı yenilmediğini, dost ve düşman herkese yeniden hatırlatıyorum."

Destici, Sakarya Meydan Muharebesi'nin 104. yılı, Büyük Taarruz'un başlangıcının 103. yılı ve Malul Gaziler Haftası'na ilişkin de şu mesajı verdi:

"Anadolu'yu bize vatan yapan Malazgirt'ten, 23 Ağustos-13 Eylül 1921'de zafere ulaşan Sakarya Meydan Muharebesi'ne ve yine 26 Ağustos 1922'de başlayan Büyük Taarruz'a, başta Sultan Alp Arslan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onların silah arkadaşları olmak üzere şehitlerimizi, gazilerimizi rahmetle, minnetle ve saygıyla anıyor kahraman milletimizin ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, Malazgirt Zaferi'nin 954. yılını, Sakarya Meydan Muharebesi'nin 104. yılını, Büyük Taarruz'un başlangıcının 103. yılını ve Malul Gaziler Haftamızı kutluyorum."

