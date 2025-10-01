Destici: İsrail'in Asıl Amacı Gazze'yi İlhak Etmek

Lefkoşa'da basın toplantısı—BBP liderinden ateşkes çağrısı ve KKTC'ye destek

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkenti Lefkoşa'da bir otelde düzenlediği basın toplantısında Gazze'deki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve ateşkesin bir an önce sağlanması gerektiğini vurguladı.

Destici, konuşmasında "İsrail'in asıl amacı Gazze'yi ilhak etmek." ifadelerini kullanarak, Gazze'de yaşananların Kıbrıs özelindeki niyetlerle benzerlik taşıdığını belirtti.

Parti olarak KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın iki devletli siyasetine destek verdiklerini söyleyen Destici, Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC arasındaki uyumun hiçbir şekilde sarsılmaması gerektiğini ifade etti.

"Kıbrıs'ta barış, birlikte yaşama" gibi söylemler kullananların, Kıbrıs'ın güneyinde hangi devletlerle ne hazırlığı yapıldığını iyi görmeleri gerektiğini belirten Destici, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) silahlanıyor uyarısında bulundu.

Destici ayrıca, "Güney Kıbrıs'ta yeni askeri bir mimari kuruluyor ve tehlikeli adımlar atılıyor. ABD, Güney Kıbrıs'a silah ambargosunu kaldırdı ve silahlanma için onlara destek veriyor." dedi.

İsrail'in GKRY'ye verdiği askeri desteğe de değinen Destici, bu yatırımların coğrafyayı kuşatma ve Türkiye'nin garantörlüğünü dışlama hedefi taşıdığını söyledi.

GKRY'nin silahlanma sürecine karşın KKTC'nin izolasyon ve ambargolar altında bırakılmak istenmesinin kabul edilemez olduğunu belirten Destici, KKTC'nin Türkiye'nin desteğiyle haklarını sonuna kadar savunmasını, askeri altyapısını güçlendirmesini ve devletini geliştirmesini desteklediklerini kaydetti.

Gazze konusunda ise Destici, artık ateşkesin sağlanarak İsrail'in yaptığı katliamların son bulması gerektiğini vurgulayarak, "Gazze'ye yönelik yardımlara destek veren tüm ülkeleri tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı ve "Biz dünyanın hiçbir yerinde katliamların ve savaşların yaşanmamasını temenni ediyoruz." dedi.

Çeşitli temaslar için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'da bulunan Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, bir otelde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.