Destici: İsrail'in Asıl Amacı Gazze'yi İlhak Etmek

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Lefkoşa'da yaptığı açıklamada Gazze'de acil ateşkes çağrısı yaparak İsrail'in hedefinin Gazze'yi ilhak etmek olduğunu söyledi.

Yayın Tarihi: 01.10.2025 15:22
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 15:22
Destici: İsrail'in Asıl Amacı Gazze'yi İlhak Etmek

Destici: İsrail'in Asıl Amacı Gazze'yi İlhak Etmek

Lefkoşa'da basın toplantısı—BBP liderinden ateşkes çağrısı ve KKTC'ye destek

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkenti Lefkoşa'da bir otelde düzenlediği basın toplantısında Gazze'deki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve ateşkesin bir an önce sağlanması gerektiğini vurguladı.

Destici, konuşmasında "İsrail'in asıl amacı Gazze'yi ilhak etmek." ifadelerini kullanarak, Gazze'de yaşananların Kıbrıs özelindeki niyetlerle benzerlik taşıdığını belirtti.

Parti olarak KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın iki devletli siyasetine destek verdiklerini söyleyen Destici, Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC arasındaki uyumun hiçbir şekilde sarsılmaması gerektiğini ifade etti.

"Kıbrıs'ta barış, birlikte yaşama" gibi söylemler kullananların, Kıbrıs'ın güneyinde hangi devletlerle ne hazırlığı yapıldığını iyi görmeleri gerektiğini belirten Destici, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) silahlanıyor uyarısında bulundu.

Destici ayrıca, "Güney Kıbrıs'ta yeni askeri bir mimari kuruluyor ve tehlikeli adımlar atılıyor. ABD, Güney Kıbrıs'a silah ambargosunu kaldırdı ve silahlanma için onlara destek veriyor." dedi.

İsrail'in GKRY'ye verdiği askeri desteğe de değinen Destici, bu yatırımların coğrafyayı kuşatma ve Türkiye'nin garantörlüğünü dışlama hedefi taşıdığını söyledi.

GKRY'nin silahlanma sürecine karşın KKTC'nin izolasyon ve ambargolar altında bırakılmak istenmesinin kabul edilemez olduğunu belirten Destici, KKTC'nin Türkiye'nin desteğiyle haklarını sonuna kadar savunmasını, askeri altyapısını güçlendirmesini ve devletini geliştirmesini desteklediklerini kaydetti.

Gazze konusunda ise Destici, artık ateşkesin sağlanarak İsrail'in yaptığı katliamların son bulması gerektiğini vurgulayarak, "Gazze'ye yönelik yardımlara destek veren tüm ülkeleri tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı ve "Biz dünyanın hiçbir yerinde katliamların ve savaşların yaşanmamasını temenni ediyoruz." dedi.

Çeşitli temaslar için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'da bulunan Büyük...

Çeşitli temaslar için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'da bulunan Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, bir otelde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Çeşitli temaslar için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'da bulunan Büyük...

İLGİLİ HABERLER

Kahramanmaraş'ta TOKİ'den Dev İhale: Arsa Satışı Karşılığı Projesi

Yapı Kredi Emekli Promosyonunda Rekor: 30.000 TL — Ekim'e Dikkat

Bursa'da Sosyal Destek Kartı: Tüm Yardımlar Tek Kartta

SGK ve Devlet Tiyatroları 98 Personel Alımı İlanı — Başvuru ve Sınav Tarihleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şehit Jandarma Uzman Çavuş Arif Özdemir Kırıkkale'de Toprağa Verildi
2
EBYÜ Hukuk Fakültesinde 2025-2026 Akademik Yılının İlk Dersi: 'Filistin'
3
Elazığ-Keban'da Kaza: Kamyonet ile Otomobil Çarpıştı — 2 Ölü
4
Marmara'da İhaleler: Sakarya'da Koruyucu Giyim, İznik'te Zeytin Nakliye İhalesi
5
Bursa'da Sosyal Destek Kartı: Tüm Yardımlar Tek Kartta
6
Gazze'ye Destek Yürüyüşü: Somayeh Moghadam Sakarya'ya Ulaştı

Her Ay 1.000 TL İade: Hadi Kredi Kartı Tüm Marketlerde

Marmara'da İhaleler: Sakarya'da Koruyucu Giyim, İznik'te Zeytin Nakliye İhalesi

Bursa'da Sosyal Destek Kartı: Tüm Yardımlar Tek Kartta

7 Bin 500 TL Eğitim Desteği Başvuruları 1 Ekim 2025'te Başlıyor

Mersin'de Halk Kart Ödemeleri Aktarıldı: 750 TL ve 1.250 TL Destek

Resmi Gazete — 1 Ekim 2025: Rüzgar, Sözleşmeli Personel ve KVKK'da Değişiklikler

TCMB'den Kredi Kartı Faiz İndirimi: 1 Ekim 2025'te Başlıyor

Yapı Kredi Emekli Promosyonunda Rekor: 30.000 TL — Ekim'e Dikkat

TOKİ'den Yılın Fırsatı: 509 Konut ve İşyeri İçin İzmir ve İstanbul Öne Çıkıyor

Kahramanmaraş'ta TOKİ'den Dev İhale: Arsa Satışı Karşılığı Projesi

SGK ve Devlet Tiyatroları 98 Personel Alımı İlanı — Başvuru ve Sınav Tarihleri

İş Bankası'ndan Şanlıurfa'da Rekor Promosyon: 387 Personele 88.000 TL Peşin