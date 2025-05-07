Destici: 'Pakistan'ın Yanındayız!'

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici Basın Toplantısı Düzenledi

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Destici, "Pakistan bizim hem kardeşimiz hem dostumuzdur. Bizim yerimiz net bir şekilde Pakistan'ın yanıdır." diyerek, Türkiye'nin Pakistan'a olan desteğini yineledi.

İstihkam Uzman Çavuş Önder Özen'e Rahmet Diledi

Basın toplantısında, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Operasyon bölgesinde şehit olan İstihkam Uzman Çavuş Önder Özen'e rahmet dileyen Destici, ailesine ve Türk Silahlı Kuvvetlerine sabır temennisinde bulundu.

Hindistan-Pakistan Gerilimi Üzerine Değerlendirmeler

Hindistan'ın Pakistan'a yönelik saldırılarına değinen Destici, Pakistan'ın ABD, Çin ve Rusya arasında yaşanan gerilimde kurban edildiğini vurguladı. Destici, "Pakistan'ı, Hindistan ile yaşadığı siyasi ihtilaflar değil, Müslüman olması feda edilebilir bir hedef haline getiriyor. Türkiye her şartta Pakistan'ın yanında yer almalıdır," dedi.

Özel Konusunda Sert Eleştiriler

Destici, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yapılan saldırıyı kınayarak, "Sayın Özel'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, saldırganın hak ettiği cezayı almasını umuyorum. Hukuk sistemimizin zaafları, masumları korumakta yetersiz kalmaktadır," ifadelerini kullandı.

Asgari Ücret Artışına İhtiyaç Vurgusu

Mustafa Destici, temmuz ayında asgari ücrete zam yapılması gerektiğini belirterek, "Enflasyon çift hanelerde devam ettiği sürece, asgari ücretin yılda iki kez artırılması şarttır. Bu nedenle temmuzda mutlaka ikinci bir artış yapılmalıdır," diye konuştu.

Parti Rozetleri Takdim Edildi

Toplantının ardından, Destici, Yeniden Refah Partisi’nin Kırşehir teşkilatından katılan 1200 kişiyi temsilen 8 kişiye parti rozeti takarak, BBP’ye hoş geldin dedi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.