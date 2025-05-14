Destici: PKK'nın Silah Bırakma Sürecini Yakından Takip Edeceğiz

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Destici, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, "Silah bırakma sürecinin baştan sona takipçisi olacağız." ifadelerini kullandı.

Destici, 15 Mayıs'ta İstanbul'da gerçekleştirilecek olan Rusya-Ukrayna barış müzakerelerinde Türkiye'nin Kırım'ı gündeme almasının önemine vurguda bulunarak, bağımsız bir şekilde müzakerelere devam edilmesi gerektiğini belirtti.

PKK'nın fesih ve silah bırakma kararına dair değerlendirmelerde bulunan Destici, "Bildirinin yeni anayasaya vurgu yapmasının yanı sıra, Türkiye Cumhuriyeti'ne yeni bir isim belirleme hadsizliğini de barındırdığını" söyledi. Bunun yanı sıra, terör örgütünün, silahlı mücadelenin çıkmazını görerek devlet karşısında Türkiye sınırları içinde diz çökme çabasında olduğunu da ifade etti.

Destici, PKK'nın silah bırakma kararının KCK, PYD ve YPG gibi diğer unsurları kapsamadığını öne sürerek, "Dolayısıyla terör örgütü topyekun silah bırakmıyor ve kendini topyekun fesih etmiyor. Bu gerçeği görmemezlikten gelemeyiz. Bu dönüşüm bir çözüm değil, bize göre stratejik bir manevradır. Bölücü zihniyetin meşrulaşması, milletin birliği ve ülkenin bütünlüğü için büyük bir tehdittir." değerlendirmesinde bulundu.

Ayrıca, "Demokratik çözüm" adı altında önerilen taleplerin, Türkiye Cumhuriyeti'nin temel niteliklerinden vazgeçme anlamına geldiğine dikkat çeken Destici, tüm bu gelişmelerin gözetileceğini, silah bırakma sürecinin yakından takip edileceğini bir kez daha vurguladı.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.