Destici: Terörle Mücadelede Birlik Olmalıyız

BBP Genel Başkanı Destici, Kahramanmaraş'ta iftar programında terörle mücadelede birlik çağrısı yaptı ve zulme karşı durduklarını belirtti.

Yayın Tarihi: 15.03.2025 20:59
Güncelleme Tarihi: 15.03.2025 21:41
Destici: Terörle Mücadelede Birlik Olmalıyız

Destici: Terörle Mücadelede Birlik Olmalıyız

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde düzenlenen iftar programında önemli mesajlar verdi. Destici, konuşmasında, "Terörist başının çağrısı okundu, ama Suriye'deki PKK bu çağrının kendilerini kapsamadığını belirtiyor. Kandil'deki güçler, 'kongreyi toplarız, terörist başı da çıksın gelsin' diyerek durumu yokuşa sürüyorlar" ifadelerini kullandı.

Birlik ve Beraberlik Vurgusu

Destici, Türk milletinin farklı etnik kökenlerden gelen bireylerinin birlikte hareket etmesi gerektiğini vurgulayarak, "Kürdiyle, Türkmeniyle, Alevisiyle, Sünnisiyle, Çerkeziyle, Boşnağıyla bir ve beraber olmalıyız. Ayrılıkçı söylemlere karşı durmalıyız" dedi. Terörle mevcut mücadelelerin ancak kararlı bir duruş ile başarılı olabileceğini belirten Destici, geçmişte yaşanan hatalara düşmemek gerektiğine dikkat çekti.

Uluslararası Zulümle Mücadele

Dünyada Müslümanlara yönelik yapılan zulümlere de değinen Destici, Doğu Türkistan, Filistin, Gazze ve Sudan'daki durumları ele aldı. "Bu bölgelerde yaşayan kardeşlerimizin bağımsız bir şekilde ramazanlarını geçirmelerini diliyoruz. Ülkemizde Türk azınlığı yok etmeye çalışan zihniyetlere karşı durmalıyız" dedi.

Deprem Durumu ve Gelecek Hedefler

Deprem bölgelerindeki son durumu da değerlendiren Destici, "Deprem bölgelerinde özverili çalışmalar yapılıyor, ancak rezerv alan çalışmalarına daha fazla önem verilmesi gerekiyor" şeklinde konuştu.

Programda BBP Genel Başkan Yardımcısı Bülent İspir, Elbistan Belediye Başkanı Erkan Gürbüz, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda vatandaş yer aldı.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Kahramanmaraş'ın...

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki özel bir tesiste düzenlenen iftar programına katıldı.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Kahramanmaraş'ın...

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki özel bir tesiste düzenlenen iftar programına katıldı.

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