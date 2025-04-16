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Destici: Türkiye'nin Tepkisi, İslam Dünyasında Birlik Olmalı

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Türkiye'nin tepkisinin İslam ülkeleri tarafından desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 16.04.2025 14:51
Güncelleme Tarihi: 16.04.2025 14:51
Destici: Türkiye'nin Tepkisi, İslam Dünyasında Birlik Olmalı

BBP Genel Başkanı Destici, Basın Toplantısı Düzenledi

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin dikkat çeken uluslararası duruşuna dair önemli açıklamalarda bulundu. "Türkiye'nin göstermiş olduğu tepkiyi diğer İslam ülkeleri de Arap ülkeleri de aynı tonda, aynı şiddette gösterebilmiş olsaydı bugün İsrail bu katliamları gerçekleştiremezdi," dedi.

Çiftçilerin Mağduriyetine Dikkat

Basın toplantısında, Türkiye genelinde meydana gelen zirai don olaylarına da değinen Destici, sürecin takipçisi olacaklarını açıkladı. “Bir çiftçimizin dahi mağdur edilmesine fırsat vermeyeceğiz,” diyen Destici, çiftçilere ve vatandaşlara ulaşmalarını teşvik etti. Bu süreçte, mağdur olan herkesin BBP’yi arayabileceğini belirtti.

İklim Kanunu Tasarısının Geri Çekilmesi

Destici, TBMM’de görüşülen İklim Kanunu tasarısının geri çekilmesi kararını olumlu bulduklarını ifade ederek, “Uluslararası çevreler, bugüne kadar Türkiye'nin, Türk milletinin, hatta insanlığın hayrına ne istemiştir ki bugün de insanlığın hayrına bir şey isteyecektir?” şeklinde konuştu.

Gazze ve İslam Dünyası Üzerine Açıklamalar

Destici, Gazze ile ilgili olarak Müslüman ülkelerin birlik içinde tepki vermemesi durumunda, İsrail’in bu tür eylemleri sürdürmeye devam edeceğini vurguladı. “İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkeler, Arap ülkeleri birlik halinde gerekli tepkiyi gösterebilmiş olsalardı ne İsrail buna cesaret edebilirdi ne de Amerika bu kadar pervasız bir şekilde destekleyebilirdi,” dedi.

Türk Devletleri Arasında Dayanışma Çağrısı

Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Türkmenistan'ın Avrupa Birliği ile yaptığı anlaşmaya da tepki gösteren Destici, bu durumun dünya Türklüğünü ve Türk devletleri dayanışmasını zedelediğini ifade etti. “Kardeş ülkelerimizin yöneticilerini bir an önce bu yanlışlardan dönmeye davet ediyoruz,” dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında...

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında...

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

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