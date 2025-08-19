DEÜ'den Gazze Bildirisi: İsrail Saldırıları Kınandı

Dokuz Eylül Üniversitesi'nden Gazze Bildirisi

Bildiride barış, hukuk ve insan hakları vurgusu

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar hakkında hazırladığı Gazze bildirisini yayımladı.

Bildiride DEÜ ailesinin barışı, hukuku ve insan haklarını en temel evrensel değerler olarak benimsediği; uluslararası barışın sağlanması ve korunmasının insanlığın ortak sorumluluğu olduğuna işaret edildi.

Bildiride, Gazze'de yaşanan insanlık dramı ve İsrail'in Gazze'yi işgal kararı şiddetle kınandı. Ayrıca, İsrail'in abluka altına aldığı Gazze'de insani durumun her geçen gün daha da ağırlaştığı vurgulandı.

Bildiride, 1948'de kabul edilen Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ne göre İsrail'in hiçbir uyarıda bulunmadan sivillerin yaşadığı bölgelere yaptığı sistematik saldırıların soykırım olduğunun belirtildiği ifade edildi. Bildiride şu ifadeler yer aldı:

"Başta İsrail Başbakanı olmak üzere İsrail hükümet yetkililerinin 7 Ekim 2023'ten itibaren verdikleri demeçler, 'sivilleri koruma amacıyla harekata başladıkları' şeklinde olmuştur. Buna karşın hiçbir uyarı yapılmadan Gazze'nin üzerine atılan bombalar maalesef Filistinlilerin 'kasten' ve 'sistematik' bir şekilde yok edilmesine dönüşmüştür. Askeri ve politik hedeflerle birlikte sivil hedeflerin, özellikle de hastanelerin, okulların, en önemlisi de hayatın devamlılığını sağlayan unsurların başında gelen altyapı tesislerinin bombalanarak yok edilmesiyle yaşam şartları değiştirilmiş. Filistinliler göçe, açlığa ve susuzluğa, insanlık dışı yaşamaya mahkum edilmiştir. Bu durum halkın, özellikle de kadın ve çocukların üzerinde tamiri imkansız hasarlar bırakmış ve Gazze'yi yaşanamaz hale getirmiştir."

Bildiride ayrıca, Filistinlilere yönelik 2023'ten beri süren insanlık suçlarının tümünün şiddetle kınandığı; Gazze halkının acılarının paylaşıldığı ve haklı mücadelelerinde onların yanında olunduğu kaydedildi.