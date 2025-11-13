Dev Engerek Yılanı Elazığ'da Görüntülendi — Tek Isırıkla Öldürebilir

Dev engerek yılanı Elazığ'da görüntülendi

Tek ısırığı bir insanı öldürmeye yeten tür Kalkantepe köyünde görüldü

Türkiye’de yaşayan en zehirli yılan türlerinden biri olan engerek yılanı, Elazığ merkeze bağlı Kalkantepe köyünde görüntülendi.

Görüntüyü çeken kişi, bölgede görülen koca engerek yılanını kısa süre inceledi. Kayıtlarda, görüntüleyen kişinin rahat tavrı ve konuşmaları özellikle dikkat çekti.

Bir süre yılanı izledikten sonra vatandaş uzaklaşırken, engerek yılanı kısa süre içinde gözden kayboldu. Olayla ilgili başka bir bilgi paylaşılmadı.

