Dev Engerek Yılanı Elazığ'da Görüntülendi — Tek Isırıkla Öldürebilir

Elazığ'ın Kalkantepe köyünde görüntülenen dev engerek, görüntüleyen kişinin sakin tavrı ile dikkat çekti; kısa süre sonra gözden kayboldu.

Yayın Tarihi: 13.11.2025 12:11
Güncelleme Tarihi: 13.11.2025 12:11
Dev Engerek Yılanı Elazığ'da Görüntülendi — Tek Isırıkla Öldürebilir

Dev engerek yılanı Elazığ'da görüntülendi

Tek ısırığı bir insanı öldürmeye yeten tür Kalkantepe köyünde görüldü

Türkiye’de yaşayan en zehirli yılan türlerinden biri olan engerek yılanı, Elazığ merkeze bağlı Kalkantepe köyünde görüntülendi.

Görüntüyü çeken kişi, bölgede görülen koca engerek yılanını kısa süre inceledi. Kayıtlarda, görüntüleyen kişinin rahat tavrı ve konuşmaları özellikle dikkat çekti.

Bir süre yılanı izledikten sonra vatandaş uzaklaşırken, engerek yılanı kısa süre içinde gözden kayboldu. Olayla ilgili başka bir bilgi paylaşılmadı.

TEK ISIRIĞI BİR İNSANI ÖLDÜRMEYE YETEN DEV ENGEREK YILANI GÖRÜNTÜLENDİ

TEK ISIRIĞI BİR İNSANI ÖLDÜRMEYE YETEN DEV ENGEREK YILANI GÖRÜNTÜLENDİ

TEK ISIRIĞI BİR İNSANI ÖLDÜRMEYE YETEN DEV ENGEREK YILANI GÖRÜNTÜLENDİ

İLGİLİ HABERLER

Milli Piyango 2026 Yılbaşı: 800 Milyon TL Büyük İkramiye ve Bilet Fiyatları

2026 Green Card (DV Lottery) Başvuruları: Tarihler ve Başvuru Ekranı

Eşref Rüya 12 Kasım 2025 Kanal D: Yeni Bölüm Var mı?

Gürcistan'da TSK C130 Kazası — Bu Akşam Diziler Ertelenecek mi?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Besni'de Sağanak Yağış Etkili Oldu
2
Ali Boğa'nın ölümüne neden olan sürücü Veli K. tahliye edildi
3
Adıyaman Belediyesi'nden Barbaros Hayrettin ve Siteler'de Asfalt Atağı
4
Battalgazi'de Çamurlu Mahallesi ve Venk Tepesi'ne Asfalt Yama
5
Kocaeli Çayırova'da Ev Yangını: 2 Yaşındaki Ersin A. Hayatını Kaybetti
6
Şam Ulusal Müze’den 6 Roma Dönemi Heykel Çalındı
7
Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden Personellere Aile İçi İletişim Eğitimi

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı

TOKİ Başvuru Durumu: 'Tahsil Edildi' Ne Demek? E-Devlet Uyarısı

Gecikme Zammı %3,7'ye İndirildi — Vergi ve SGK Borçlarına Büyük Kolaylık

2026 Green Card (DV Lottery) Başvuruları: Tarihler ve Başvuru Ekranı

Milli Piyango 2026 Yılbaşı: 800 Milyon TL Büyük İkramiye ve Bilet Fiyatları

Eşref Rüya 12 Kasım 2025 Kanal D: Yeni Bölüm Var mı?

Kıskanmak Final Mi? Yapım Ekibinden Resmi Açıklama

Gürcistan'da TSK C130 Kazası — Bu Akşam Diziler Ertelenecek mi?

Emekli ve Memur Zammına 'Refah Payı' Talebi: Ocak 2026 İçin Kritik Teklif

12 Kasım 2025 Resmi Gazete: Sağlıkta İki Yönetmelik Değişti

100 Bin Taşerona Kadro İçin Kritik Torba Yasa: 86 Madde TBMM'de