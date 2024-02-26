Dev gemide salgın paniği: Kolera şüphesi ile geminin karaya demir atmasına engel olundu, gemidekiler karantinaya alındı

Kolera riski yüzünden Mauritius, başkenti Port Louis’te demirleyen Norwegian Dawn adlı kruvaziyer gemisindeki yolcu ve mürettebatın karaya çıkmasına izin vermedi.

Gemiye binen 2184 yolcu ve 1026 kişilik mürettebatın olduğu uluslararası haber ajansları tarafından bildirildi.

Norwegian Cruise Line Holdings’in bir sözcüsü, Güney Afrika seyahatleri esnasında bazı yolcuların mide rahatsızlığı belirtileri yaşadığını ifade etti. 15 kişiden fazla kişi izole edildi.

Geminin kaptanı, koleranın gemide yayılabileceğini söylediğini iddia eden bir Hollanda vatandaşı da dahil olmak üzere, gemideki numunelerin test edilmesi için dün alındı. Test sonuçlarının yarın duyurulacağı belirtildi.