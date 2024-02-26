Bist 100
9.346,68 0%
DOLAR
31,13 0,29%
EURO
33,83 0,59%
ALTIN
2.021,22 -0,06%

Dev gemide salgın paniği: Kolera şüphesi ile geminin karaya demir atmasına engel olundu, gemidekiler karantinaya alındı

Kolera riski yüzünden Mauritius, başkenti Port Louis’te demirleyen Norwegian Dawn adlı kruvaziyer gemisindeki yolcu ve mürettebatın karaya çıkmasına izin vermedi.

Yayın Tarihi: 26.02.2024 16:52
Güncelleme Tarihi: 26.02.2024 16:52
Dev gemide salgın paniği: Kolera şüphesi ile geminin karaya demir atmasına engel olundu, gemidekiler karantinaya alındı

Kolera riski yüzünden Mauritius, başkenti Port Louis’te demirleyen Norwegian Dawn adlı kruvaziyer gemisindeki yolcu ve mürettebatın karaya çıkmasına izin vermedi.

Gemiye binen 2184 yolcu ve 1026 kişilik mürettebatın olduğu uluslararası haber ajansları tarafından bildirildi.

Norwegian Cruise Line Holdings’in bir sözcüsü, Güney Afrika seyahatleri esnasında bazı yolcuların mide rahatsızlığı belirtileri yaşadığını ifade etti. 15 kişiden fazla kişi izole edildi.

Geminin kaptanı, koleranın gemide yayılabileceğini söylediğini iddia eden bir Hollanda vatandaşı da dahil olmak üzere, gemideki numunelerin test edilmesi için dün alındı. Test sonuçlarının yarın duyurulacağı belirtildi.

İLGİLİ HABERLER

17.580 TL teminatı ödeyerek krediye uygun tarlayı kapacaksınız! Ziraat Bankası son fırsatı duyurdu

17.580 TL teminatı ödeyerek krediye uygun tarlayı kapacaksınız! Ziraat Bankası son fırsatı duyurdu

Kütahya Belediyesi’nden İş Arayanlara Müjde: İlkokul KPSS’siz Personel Alımı

Kütahya Belediyesi’nden İş Arayanlara Müjde: İlkokul KPSS’siz Personel Alımı

Evinde doğal gaz olan herkes yandı! O tarihten sonra faturada artık bunu da ödeyeceksiniz

Evinde doğal gaz olan herkes yandı! O tarihten sonra faturada artık bunu da ödeyeceksiniz

Citroen’den müthiş kampanya! 130 bin lira indirim ve sıfır faizli kredi fırsatı: Martta fiyatlar artmadan acele edin!

Citroen’den müthiş kampanya! 130 bin lira indirim ve sıfır faizli kredi fırsatı: Martta fiyatlar artmadan acele edin!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Emekliye bir değil üç emekli maaşı birden bağlanıyor! Sırrı öğrenenler hemen SGK'ya koşacak
2
Seçil Erzan davasına yeni rapor dosyaya eklendi
3
Hocalı Katliama anısına soykırım anıtı yapılacak: Hocalı Soykırımı Anıtı'nın temelleri atıldı
4
Sağlık yatırımı yapmaya hazırlanan Güney Kore'li implant firması Türkiye'ye geliyor
5
Dev gemide salgın paniği: Kolera şüphesi ile geminin karaya demir atmasına engel olundu, gemidekiler karantinaya alındı
6
Çiftçilerin isyanı dinmiyor! Çiftçiler Brüksel'de ortalığı ateşe verdi
7
Deniz Akkaya'nın soruşturması tamamlandı: Akkaya hakkında 3,5 yıla kadar hapis cezası istendi

Her eve lazım dikey süpürge 899 TL’ye satılacak! Bim 1 Mart 2024 aktüel kataloğu

23 Şubat'tan sonra her faiz değişti! İşte en düşük taşıt kredisi faizleri güncellemesi

32,500 ₺ Maaş ile 471 Temizlik Personeli Alınacak! Aile Bakanlığı İllere Göre Kontenjan Dağılımını Açıkladı!

Evinde doğal gaz olan herkes yandı! O tarihten sonra faturada artık bunu da ödeyeceksiniz

Et tavuk kavurma alacalar bu indirimi kaçırmasın! Tarım Kredi Kooperatif 24 Şubat - 1 Mart 2024 aktüel kataloğu

Kıyı Emniyeti’nden Büyük Fırsat: KPSS’li ve KPSS’siz Memur Alımı!

Kredi kartım var demekten vazgebilirsiniz! O kişilerde kart limitleri sıfırlanıyor

Kütahya Belediyesi’nden İş Arayanlara Müjde: İlkokul KPSS’siz Personel Alımı

Evinizde bunu sakın yapmayın! Bir şikayetle demir parmaklıklar ardına girebilirsiniz

Citroen’den müthiş kampanya! 130 bin lira indirim ve sıfır faizli kredi fırsatı: Martta fiyatlar artmadan acele edin!

Ramazan ayında dışarda fiyatlara indirim güncellemesi! İftarda eko menü devreye giriyor

17.580 TL teminatı ödeyerek krediye uygun tarlayı kapacaksınız! Ziraat Bankası son fırsatı duyurdu