DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Amasya'da Ziyaretlerde Bulundu

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Amasya'da Temaslarda Bulundu

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Amasya’nın Merzifon ilçesinde çeşitli ziyaretler gerçekleştirerek yerel iş insanlarıyla bir araya geldi.

İlk olarak Merzifon Ticaret ve Sanayi Odası’nda düzenlenen toplantıda konuşan Babacan, Türkiye ekonomisinin zorlu bir dönemden geçtiğini ifade etti. “İl il, ilçe ilçe dolaşıp vatandaşları dinliyoruz. Güzel ülkemizi hem seviyoruz hem de çalışıyoruz. Daha da çok çalışacağız,” dedi.

Babacan, devlet ve özel sektörün el ele vererek Türkiye'yi hak ettiği seviyeye ulaştıracaklarını vurguladı.

Meslek Odaları ile Buluşma ve Esnaf Ziyareti

Daha sonrasında meslek odalarının yöneticileri ile bir araya gelerek sorun ve talepleri dinleyen Babacan, Cumhuriye Caddesi’nde esnafla buluşmayı da ihmal etmedi. Burada esnafa hayırlı kazançlar diledi.

Babacan’a bu ziyaretlerinde DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin ve partilileri eşlik etti.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan (ortada), Amasya’nın Merzifon ilçesinde Ticaret ve Sanayi Odası’nda düzenlenen toplantıda iş insanlarıyla bir araya geldi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan (ortada), Amasya’nın Merzifon ilçesinde Ticaret ve Sanayi Odası’nda düzenlenen toplantıda iş insanlarıyla bir araya geldi.