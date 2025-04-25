DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Burdur'da Önemli Temaslarda Bulundu

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Burdur'da Ziyaretlerde Bulundu

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Burdur'da gerçekleştirdiği çeşitli ziyaretlerle dikkat çekti. İlk olarak Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz'i ziyaret eden Babacan, ardından tarihi Ulu Cami'de cuma namazını kıldı.

Depreme Dikkat Çekti

Namaz sonrası pazar esnafıyla bir araya gelen Babacan, İstanbul'da yaşanan depremin, ülkenin büyük bir kısmını tehdit eden bir felaket olduğunu dile getirdi. "Kaza 'geliyorum' demez ama deprem 'geliyorum' der. Er ya da geç pek çok bölgemizde farklı şiddetlerde depremler olacak," ifadelerini kullanan Babacan, ülkenin bu felakete hazırlanması gerektiğini vurguladı.

Çiftçilerin Sorunlarına Değinildi

Çiftçilerin zirai dondan etkilendiğini ve meyve ile sebze üretiminde büyük zararlar yaşandığını hatırlatan Babacan, hasar tespitinin acilen yapılması gerektiğini belirtti. Ayrıca, çiftçilerin devlete olan vergi ve Ziraat Bankası'na olan kredi ödemelerinin de iki yıl süreyle ertelenmesi gerektiğini savundu. Babacan, dondan etkilenen çiftçilerin zararlarının ivedilikle giderilmesi gerektiğini dile getirdi.

Babacan, Burdur'daki programlarının ardından Antalya'ya hareket etti.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan (solda), Burdur'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. Babacan, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz'i (sağda) ziyaret etti.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan (solda), Burdur'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. Babacan, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz'i (sağda) ziyaret etti.