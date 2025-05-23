DOLAR
39,02 -0,26%
EURO
44,34 -0,65%
ALTIN
4.220,88 -2,46%
BITCOIN
4.247.394,93 1,95%

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Düzce'de Temaslarda Bulundu

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Düzce'de esnaf ziyareti yaptı ve küresel ısınma ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 23.05.2025 21:26
Güncelleme Tarihi: 23.05.2025 21:26
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Düzce'de Temaslarda Bulundu

Babacan Düzce'de Esnafı Ziyaret Etti

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Düzce'de yaptığı ziyaretler sırasında esnafa hayırlı işler diledi. Atatürk Bulvarı ve Kızılay Meydanı'nda vatandaşlarla bir araya gelen Babacan, sorunlarını dinleyerek esnafın nabzını tuttu.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Toplantısı

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nda iş insanlarıyla gerçekleştirilen toplantıda, Oda Başkanı Erdoğan Bıyık ve yönetim üyelerinden kentin sanayi faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Babacan, meslek odalarının yöneticileriyle de bir araya gelerek, sektörel sorun ve talepleri dinledi.

Küresel Isınma Üzerine Ciddi Uyarılar

Kentteki bir otelde düzenlediği toplantının ardından basın açıklaması yapan Babacan, küresel ısınmanın Türkiye ve dünya için ciddi bir sorun haline geldiğini vurguladı. "Bütün dünya, özellikle geçtiğimiz yıldan itibaren tarihin en sıcak iklimini yaşıyor," diyen Babacan, Türkiye’nin çölleşme riski ile karşı karşıya olduğunu ifade etti. Bu bağlamda, "Bugün suyumuz var diyoruz, yeşiliz diyoruz fakat dikkat etmezsek 10 yıl sonra ne suyumuz kalır ne de yeşilimiz," ifadesini kullandı.

Tarım ve Sulama Projaları

Babacan, suyun tarım için kritik öneme sahip olduğunu belirterek, geliştirilecek yeni tarım ve sulama projeleriyle Türkiye'nin su yönetiminde sorun yaşamayacağını vurguladı.

Haymanalılar Derneği’ne Katıldı

Son olarak, Haymanalılar Derneği tarafından düzenlenen dayanışma gecesine katılan Babacan, etkinlikte Düzce halkıyla birlikte oldu.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan (ortada), Düzce'de çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. Düzce...

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan (ortada), Düzce'de çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. Düzce Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlenen toplantıda iş insanlarıyla bir araya gelen Babacan, burada Oda Başkanı Erdoğan Bıyık ve yönetim üyelerinden kentteki sanayi faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan (ortada), Düzce'de çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. Düzce...

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan (ortada), Düzce'de çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. Düzce Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlenen toplantıda iş insanlarıyla bir araya gelen Babacan, burada Oda Başkanı Erdoğan Bıyık ve yönetim üyelerinden kentteki sanayi faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

İLGİLİ HABERLER

İzmir'de Meteorolojiden Kritik Uyarı: Kavurucu Sıcaklar Sonrasında Sağanak Yağış!

Emeklilere 2500 TL Fatura Desteği: ING Bank'tan Yeni Kampanya

İBB'de 4. Dalga Yolsuzluk Operasyonu: Yeni Gözaltılar!

Temmuz'da Çalışanlara Kıdem Tazminatı Müjdesi: 77.960 TL Artış!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Osmaniye'de Zincirleme Trafik Kazası: 1 Ölü, 6 Yaralı
2
Emine Erdoğan, Esvatini Ana Kraliçesi Ntfombi Tfwala ile Görüştü
3
Balıkesir'de Dolandırıcılık Operasyonu: Şüpheli Tutuklandı
4
Malta'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Onur: Yeni Cadde Açıldı
5
10. Bilim ve Fikir Festivali'nin Ödülleri Sahiplerini Buldu
6
İstanbul-İzmir Otoyolu'nda Feci Kaza: 2 Yaralı
7
Kocaeli'de İstinat Duvarından Düşen Otomobil 4 Araca Zarar Verdi

Erdoğan'dan Rekor Kredi Paketi Müjdesi: Ekonomi Canlanıyor!

Temmuz'da Çalışanlara Kıdem Tazminatı Müjdesi: 77.960 TL Artış!

Kütahya'ya 187 Milyon TL KÖYDES Desteği! Bakan Kurum'dan Müjde

İzmir'de Meteorolojiden Kritik Uyarı: Kavurucu Sıcaklar Sonrasında Sağanak Yağış!

İBB'de 4. Dalga Yolsuzluk Operasyonu: Yeni Gözaltılar!

Karadeniz'in En Büyük Macera Parkı Samsun'da Hayata Geçiyor

İstanbul Anadolu Yakası'nda Sıcak Hava Alarmı: Pazar Gününe Dikkat!

Erzurum'da Kadınlara 70.000 TL İstihdam Desteği

Kurban Bayramı İkramiyesi 12.200 TL'ye Çıktı!

Aynı Yardım Hamlesi ile Çalışanlara Müjde: Yemek Kartı Ödemelerine SGK Primi Yok

Emeklilere 2500 TL Fatura Desteği: ING Bank'tan Yeni Kampanya

Kurban Bayramı Öncesi Faizsiz Kredi Fırsatı: 500.000 TL