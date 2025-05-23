DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Düzce'de Temaslarda Bulundu

Babacan Düzce'de Esnafı Ziyaret Etti

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Düzce'de yaptığı ziyaretler sırasında esnafa hayırlı işler diledi. Atatürk Bulvarı ve Kızılay Meydanı'nda vatandaşlarla bir araya gelen Babacan, sorunlarını dinleyerek esnafın nabzını tuttu.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Toplantısı

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nda iş insanlarıyla gerçekleştirilen toplantıda, Oda Başkanı Erdoğan Bıyık ve yönetim üyelerinden kentin sanayi faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Babacan, meslek odalarının yöneticileriyle de bir araya gelerek, sektörel sorun ve talepleri dinledi.

Küresel Isınma Üzerine Ciddi Uyarılar

Kentteki bir otelde düzenlediği toplantının ardından basın açıklaması yapan Babacan, küresel ısınmanın Türkiye ve dünya için ciddi bir sorun haline geldiğini vurguladı. "Bütün dünya, özellikle geçtiğimiz yıldan itibaren tarihin en sıcak iklimini yaşıyor," diyen Babacan, Türkiye’nin çölleşme riski ile karşı karşıya olduğunu ifade etti. Bu bağlamda, "Bugün suyumuz var diyoruz, yeşiliz diyoruz fakat dikkat etmezsek 10 yıl sonra ne suyumuz kalır ne de yeşilimiz," ifadesini kullandı.

Tarım ve Sulama Projaları

Babacan, suyun tarım için kritik öneme sahip olduğunu belirterek, geliştirilecek yeni tarım ve sulama projeleriyle Türkiye'nin su yönetiminde sorun yaşamayacağını vurguladı.

Haymanalılar Derneği’ne Katıldı

Son olarak, Haymanalılar Derneği tarafından düzenlenen dayanışma gecesine katılan Babacan, etkinlikte Düzce halkıyla birlikte oldu.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan (ortada), Düzce'de çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. Düzce Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlenen toplantıda iş insanlarıyla bir araya gelen Babacan, burada Oda Başkanı Erdoğan Bıyık ve yönetim üyelerinden kentteki sanayi faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan (ortada), Düzce'de çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. Düzce Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlenen toplantıda iş insanlarıyla bir araya gelen Babacan, burada Oda Başkanı Erdoğan Bıyık ve yönetim üyelerinden kentteki sanayi faaliyetleri hakkında bilgi aldı.